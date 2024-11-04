(G)I-DLE宋雨琦新身分曝光！度假美照曬TORY BURCH抓皺包　同款行頭超燒

記者鮑璿安／綜合報導

女團(G)I-DLE成員宋雨琦擁有高人氣，最新拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人，她所演繹的2024假日系列形象大片也隨著新身分公開了，呈現出在洛杉磯公路旅行的自在時髦感，詮釋抓皺包款以及金屬色單肩包，手中行頭成為矚目的焦點。

▲宋雨琦最新拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人。（圖／品牌提供）



宋雨琦與Tory Burch一向維持密切的合作關係，曾出席品牌於紐約舉辦的2025春夏系列大秀，為這次官宣埋下伏筆，這次她所拍攝的形象照中，更以她全新個人單曲《Radio (Dum-Dum )》作為背景音樂，描繪出一場洛杉磯的公路旅行。畫面中宋雨琦身穿針織衫搭配上Monogram滿版印花裙裝，風格搶眼，也愜意躺在泳池邊，詮釋度假般的舒適感受。

宋雨琦這次演繹了迷你MARSHMALLOW抓皺包款，以90年代復古造型搭配浮雕雙T Logo為搶眼裝飾。另也背上KIRA菱格紋縫線單肩包，亮麗的銀色光澤感包身很有Y2K的女團風格，配合宋雨琦的鏡頭表現力，和品牌風格不謀而合。





▲ 宋雨琦演繹的2024假日系列形象大片 。（圖／品牌提供）





▲迷你MARSHMALLOW抓皺包款。（圖／品牌提供）





▲KIRA菱格紋縫線單肩包。（圖／品牌提供）



宋雨琦也表示：「我由衷喜愛Tory Burch的品牌和系列，獨特且時髦的設計總能使女性於穿戴時彰顯自信與魅力。Tory 女士多年來對設計的熱忱、及為支持女性勇於懷抱夢想所做出的不懈努力，使我深受鼓舞及啟發。我對未來的美好合作及交流充滿期待。」





▲FENDI品牌大使韓星宋雨琦看秀。（圖／品牌提供）

宋雨琦擁有歌手、詞曲創作者、舞者和音樂製作人等多重身分，也身兼FENDI品牌形象大使，是名副其實的時尚寵兒，她在今年二月出席FENDI 2024-25秋冬女裝系列大秀，當時身穿一身不規則剪裁的高領紅裙現身，手拿Peekaboo I See U編織包，造型十分完整，鏡頭中也能夠透出她的白皙肌膚光澤，在秀場亮相格外亮眼，讓粉絲們見證她的百變魅力。