Vertuo專業拉花咖啡機在台開賣　現出手立省5千元

▲Nespresso在台推出旗艦咖啡機型 Vertuo Creatista。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡Nespresso近期在台推出最新的旗艦咖啡機型 Vertuo Creatista，主打時尚外型與專業功能，具備自動化的蒸氣奶泡機和直覺操作設計，在家也能練習跟製作與咖啡館一樣的拉花咖啡，讓使用者輕鬆升級家中儀式感，售價23,600元，新品上市現省5,000元，再加贈12顆頂級咖啡體驗組。

Nespresso Vertuo系列的頂級機款Creatista，亮點在於全自動蒸氣管設計，可支援多種奶泡質地和溫度調節，讓使用者能根據偏好製作如拿鐵、卡布奇諾等多款咖啡特調。搭載Vertuo系列的條碼辨識系統，能自動識別咖啡膠囊，自動設定最佳萃取參數，包括水溫和轉速，以確保咖啡都達到理想風味。

機器支援 12 種飲品選擇和 6 款內建牛奶食譜模式，為使用者提供豐富的咖啡製作選項。採用不鏽鋼金屬外殼與簡約流線型設計，低調的光芒加上細部的細節，呈現出實用的質感風情，就算放在客廳也能當成擺飾。

業者表示，為迎接新產品上市及歲末節慶，即起至11／14期間推出購機優惠。Vertuo Creatista售價23,600元，特價18,600元，並隨機附贈12顆頂級咖啡體驗組，以及星級主廚Jean Imbert設計的限量巧克力禮盒；另款Vertuo系列的美型牛奶咖啡機Lattissima售價16,600元，也推出特價13,600元，是喜愛喝拿鐵的消費者另一種平價選擇。

▲LG第二代Styler登場，鏡面材質線條更時尚。（圖／品牌提供）

在疫情期間受到大量消費者青睞的LG電子衣櫥，近期在台推出第二代新品，升級的重點在提升衣物護理功能，搭載AI可偵測衣物材質與重量，選擇適合的除塵模式，並內建蒸氣掛燙機且優化除濕系統，強調不僅僅是衣物清潔，而是全面的形象管理輔助。

LG Styler主打除塵除菌、去除異味，第二代蒸氣電子衣櫥升級雙重蒸氣技術，有效去除細菌、塵蟎和過敏原，並在短短20分鐘內完成護理，結合AI智慧偵測，可辨識衣物重量、材質提供不同的擺動模式，且除濕功能也改進，以往需要打開門進行室內除濕，二代不需開門也能提供除濕效果，大小可支援11坪空間，自動循環通風系統能防止衣物在衣櫥內因潮濕產生霉味。

除了護理衣物，這款產品還加入了全新的高壓蒸氣掛燙功能，專門針對衣物皺褶進行處理，並且內建折疊式褲線管理器，能夠輕鬆恢復褲子的筆挺線條。解決使用者日常衣物整理中的實際問題，並提升使用者的穿著質感。

另LG Styler第二代的操作介面，新增LCD智慧液晶顯示螢幕，搭配AI行程推薦功能，讓用戶可以輕鬆設定和調整衣物護理行程，簡化操作流程，並延續鏡面設計，線條更加時尚輕鬆融入不同家居空間，第二代Styler目前已在台上市，售價49,900元起。