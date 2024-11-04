爆餓會想吃飯還是雞腿？測試你的處事態度與性格

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

個性會影響到處理事情的態度，尤其是面對突如其來的困難，你通常都是怎麼面對？以下這個心理測驗可以找出你遇事的解決方法，以及性格上的缺失，讓你有所知覺。

Q：在非常飢餓的情況下，你會選擇先吃哪一個呢？

A.饅頭

B.米飯

C.雞腿

A.饅頭

選擇饅頭的你是一個性子緩慢的人，比起面對各種事情風風火火的態度，你更常展現出無所謂的樣子，其實這是你的一種處理模式，透過這種樣貌，觀察身邊人的一舉一動，然後迅速分析出處理的方法，是一個很擅長謀略的角色，所以處理事情從容不迫，不在乎別人想法，只會按照自己的計劃行事。

B.米飯

你的個性不快不慢，是一個很能靈活變通的人，你的心思縝密，遇到各種不同的情境可以迅速轉換狀態，而且做事圓滑，很擅長處理各種關係，對於當下的人事物狀態，也能迅速察言觀色，並且給出最恰到好處的解決方案，是人際關係中，非常受到歡迎的角色。

C.雞腿



你是一個很急性子的人，天生個性比較熱烈，遇到事情馬上就希望可以立刻獲得解決，一刻都不能等，沒辦法拖到過夜，因為做事情很急，所以只要在處理的過程中，出了差錯，往往脾氣就會跟著上來，立刻發火，身邊跟你一起做事的人，往往也要提起精神，以免出差錯。