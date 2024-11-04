fb ig video ETtoday search mobile

爆餓會想吃飯還是雞腿？測試你的處事態度與性格

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

個性會影響到處理事情的態度，尤其是面對突如其來的困難，你通常都是怎麼面對？以下這個心理測驗可以找出你遇事的解決方法，以及性格上的缺失，讓你有所知覺。

Q：在非常飢餓的情況下，你會選擇先吃哪一個呢？

心理測驗。（圖／小紅書）

A.饅頭

B.米飯

C.雞腿

A.饅頭

選擇饅頭的你是一個性子緩慢的人，比起面對各種事情風風火火的態度，你更常展現出無所謂的樣子，其實這是你的一種處理模式，透過這種樣貌，觀察身邊人的一舉一動，然後迅速分析出處理的方法，是一個很擅長謀略的角色，所以處理事情從容不迫，不在乎別人想法，只會按照自己的計劃行事。

B.米飯

你的個性不快不慢，是一個很能靈活變通的人，你的心思縝密，遇到各種不同的情境可以迅速轉換狀態，而且做事圓滑，很擅長處理各種關係，對於當下的人事物狀態，也能迅速察言觀色，並且給出最恰到好處的解決方案，是人際關係中，非常受到歡迎的角色。

C.雞腿

你是一個很急性子的人，天生個性比較熱烈，遇到事情馬上就希望可以立刻獲得解決，一刻都不能等，沒辦法拖到過夜，因為做事情很急，所以只要在處理的過程中，出了差錯，往往脾氣就會跟著上來，立刻發火，身邊跟你一起做事的人，往往也要提起精神，以免出差錯。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性, 心測

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！第一名對朋友好到另一半吃醋

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！第一名對朋友好到另一半吃醋

朴信惠《來自地獄的法官》太美！出道21年美貌神凍齡　保養6大秘訣公開

朴信惠《來自地獄的法官》太美！出道21年美貌神凍齡　保養6大秘訣公開

憑直覺選出一片落葉！韓心測揭曉隱藏個性、愛情觀

憑直覺選出一片落葉！韓心測揭曉隱藏個性、愛情觀

大谷翔平1.4億元紀念球將現身101　官方回覆了 5種顏色床單讓你睡更好　灰色竟是睡眠地雷 布蕾克萊芙莉鏤空禮服曬豐滿身材！文佳煐高馬尾搭馬甲裙火辣比美 星巴克11／4起「全品項第二杯半價」　買大杯就有優惠 GD機場造型超前衛！手繪CHANEL包、戴帽子打歌　高調飛香港看秀 流汗異味讓人好尷尬！營養師提醒「5類食物」盡量少吃 最強「桃花吸引機」三大星座！TOP 1外型得體、個性大方　難怪男人會淪陷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面