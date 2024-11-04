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邊佑錫成為Prada最新品牌大使！濕髪帥照公開　穿西裝曬男神比例

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記者鮑璿安／台北報導

韓星邊佑錫因演出《背著善宰跑》而爆紅，在海外也收穫了高人氣，現在終於擁有全新頭銜，Prada 宣佈邊佑錫成為最新品牌大使，也驚喜公開了他的最新帥照，深邃五官搭配上濕髪造型帥出新高度了！

▲▼ 邊佑錫。（圖／品牌提供）

▲▼ 邊佑錫。（圖／品牌提供）

▲Prada 宣佈邊佑錫成為最新品牌大使。（圖／品牌提供）

今年 6 月邊佑錫獲邀出席於米蘭舉行的 Prada 2025 春夏男裝系列時裝秀，當時他身穿修身毛衣搭配上西裝褲，看秀造型讓人印象深刻，與品牌風格也不謀而合。此次升格為Prada品牌大使，品牌不僅高調在官方IG上公開此消息，也曝光了邊佑錫的全新形象照，畫面中他身穿微微寬鬆版型的劍領西裝，俐落剪裁襯托之下，展現姣好的模特兒等級身材，讓粉絲們更加期待雙方的合作。

▲▼ 邊佑錫。（圖／品牌提供）

▲今年 6 月邊佑錫獲邀出席於米蘭舉行的 Prada 2025 春夏男裝系列時裝秀。（圖／品牌提供）

同時，女團(G)I-DLE成員宋雨琦拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人，她所演繹的2024假日系列形象大片也隨著新身分公開了，呈現出在洛杉磯公路旅行的自在時髦感，她詮釋抓皺包款以及金屬色單肩包，手中行頭成為矚目的焦點。更以宋雨琦全新個人單曲《Radio (Dum-Dum )》作為背景音樂，畫面中她身穿針織衫搭配上Monogram滿版印花裙裝，風格搶眼，也愜意躺在泳池邊，詮釋度假般的舒適感受。

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦最新拿下Tory Burch包袋及鞋履系列代言人。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓星, 邊佑錫, Prada, 品牌大使, 形象照

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