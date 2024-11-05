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誠品雙11祭美妝香氛優惠64折起　AirPods Pro2降價千元限量賣

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▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）

▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導  

誠品迎戰雙11，線上平台祭出「年度最低價」優惠，主打超過百萬件商品最低下殺4折，其中Apple AirPods Pro2降價千元最受矚目。本次活動從即日起跑，除了3C、圖書等商品優惠，從11／7起還有連續6天全站滿額現折，最高可折600元，消費者使用街口支付最高還能享32%回饋。

▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）

▲雅詩蘭黛膠原雙星好友組，限時2,790元。

誠品因應雙11檔期，線上購物平台也推優惠，主打「年度最低價」、「HOT！爆品限搶」、「大牌超優惠」等3大限定專區，美妝「雅詩蘭黛」限定膠原雙星好友保養組、特潤超導全方位修護組推近5折，AVEDA經典甜馨明星6件組也有限時特價1,111元。

▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）

▲MENDITTOROSA全品牌限時64折起。

▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）

▲MAISON LOUIS MARIE秘徑漫遊旅行組，限時1,111元。

香氛產品也是這次促銷重點，義大利香氛品牌MENDITTOROSA全品項64折起，法國植物香氛Maison Louis Marie則推出熱門的No.04木質調「秘徑漫遊」旅行組，也推特價1,111元；書籍優惠誠品會員11月份可領取250元購書神券，11／7起還有上百家出版社圖書79折起，連東野圭吾《祈念之樹》限定書封套書等特別企劃也在其中。

▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）▲誠品線上雙11優惠。（圖／業者提供）

▲誠品生活南西「時髦混合式」會員日，打造「聯乘市集」有Y2K球鞋配飾改造等活動登場；Atelier Cologne歐瓏買1送多獨家組，推薦價5,800元。

此外，誠品生活南西店將於11／9舉辦「時髦混合式」一日限定活動，當天全館消費滿5,000元送600元抵用券，香氛美妝消費滿3,000元送400元抵用券，使用指定銀行刷卡，還可優惠疊加最高可享20%回饋。11／10至11／12期間，全站單筆消費滿3,600元，即可升等金卡會員，11／11日當天單筆消費滿6,000元，還可額外獲得1,000點誠品點數。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲微風線上購物推出雙11優惠，主打精品與特色單品。（圖／各業者提供）

微風精品線上BREEZEONLINE從11／1至11／18期間，推出「11.11 SUPER SALE」，包括多種獨家優惠和限時促銷，涵蓋時尚、美妝、生活精品及3C科技產品，全站商品只要輸入限定優惠碼「1111」，即可享16%的現折優惠，連LOEWE、FERRAGAMO、HOGAN等精品也適用，還可以再享Breeze Rewards點數11倍送。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

另從11／8至11／14期間透過LINE購物結帳，還可再拿7%的LINE POINTS回饋，每天還推出「每日一物」搶購商品，最低2折起，包括alexanderwang、SHIATZY CHEN、giuliano Fujiwara等品牌通通有機會買得到。

微風表示，雙11優惠期間特別推出「11111均一價專區」，囊括CREED香氛、BALLY單品，購物期間不限金額消費還可參加抽獎，有機會可獲寒舍艾麗酒店住宿券、LG除濕機、Marni Kids編織包等獎品。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

京站線上購物平台Qonline則推出為期13天的「1111狂歡購物節」，從11／1起至11／13結合全館品牌優惠、支付工具回饋與會員專屬權益，提供多重回饋。包括全館消費滿2,400元現折120元，滿4,600元現折240元。

並從11／1至11／11期間透過LINE PAY支付，可享最高10%回饋，使用街口支付最高可享24%回饋，不限金額皆可參與。新會員註冊並綁定Q卡，立即獲得Q點50點；首次下載Qonline APP，還能獲得Q點3倍券（上限600點）。APP單筆消費滿2,000元，登記後可送Q點66點。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲京站BLANKSPACE Ripple皮革帆布手提包，原價2,800元，特價1,111元；【GLORIA】CELINE CL40194U-01A 膠框太陽眼鏡原價16,250元，特價14,625元。

京站表示除購物優惠，單品也有直接特價，美妝保養品如歐舒丹11／1至11／6期間，消費滿5,200元送身體保養組；O’right歐萊德辣木洗髮精1000mL全品項第3件1折；THE BODY SHOP天然植萃洗護入門組特價2,199元等。BLANKSPACE的Ripple皮革帆布手提包，原價2,800元，特價1,111元，GLORIA eyewear的CELINE太陽眼鏡，原價16,250元，特價14,625元。

在美食方面，起士公爵乳酪蛋糕3入只要350元，精品食材養生粥糜禮盒則有推薦價6.8折起的優惠。在寵物百貨方面，伴拌日嚐的狗狗鮮食全面9.3折起，吹毛求吃的天然密碼貓主食罐則全面7.3折起。

關鍵字：

誠品, 雙11, 優惠, 網購, 香氛

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