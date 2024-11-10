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2024秋季必喝手搖飲推薦！水蜜桃雪沙、大吉嶺茶香、焙茶系越喝越上癮

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著秋天腳步的到來，雖然秋意漸濃，但時不時的秋老虎還是讓人覺得又悶又熱，我們整理了2024秋季必喝手搖飲菜單，一起來看看有哪些是你最愛的品牌吧！

手搖飲絕對是一年四季都不能錯過的小確幸！無論是上班時和朋友相揪一起訂飲料，還是下班來杯珍奶犒賞自己，都可以讓人感受到滿滿的幸福。現在已經正式進入秋天的季節，許多秋冬盛產的水果和暖呼呼的熱飲也接連回歸，快來瞧瞧吧。

2024秋季必喝手搖

迷客夏

人氣超夯的「焙茶系」強勢回歸啦！除了有全新甜點系飲品「焙焙芋頭蒙布朗」，以及咀嚼控最愛的「焦糖布蕾」新配料外，「焙焙烏龍拿鐵」、「靜岡焙茶拿鐵」絕對不能錯過，迷客夏使用靜岡的特選製茶名家，透過低溫精工研磨、茶粉細緻，並結合遠紅外線與直火混烘，保留焙茶完整茶韻甜香，每一口都是齒頰留香。

大苑子

經過多年的努力，大苑子和梨山水蜜桃果農終於在今年正式啟動合作，香甜多汁的梨山水蜜桃來製作的「梨山水蜜桃雪沙」，90元／大杯，全台共40家門市限量上市，每杯雪沙都有一整顆的梨山水蜜桃，細緻口感更能感受到梨山水蜜桃的濃郁果香。限量是殘酷的，水果控們動起來，就算天氣再冷也想喝！

Mr.Wish

Mr.WishＸKakao Friends第三波聯名來啦！這次是以草莓為主題的甜點系飲品，有以桃子角色盛裝的「草莓提拉米蘇」與萊恩角色造型罐盛裝「草莓橙橙」，無論是味道還是外表都讚到不行。「草莓提拉米蘇」融合經典的提拉米蘇風味與甜香草莓，草莓冰沙撒上酥脆的阿華田脆酷粒，最後加上絲滑的芝芝奶蓋；「草莓橙橙」則是草莓與柳橙完美融合的冰沙，再加入Q彈爽口愛玉，不管天氣多冷都要喝！

貳虎

貳樓餐飲集團旗下的手搖飲品牌「貳虎 OFFTEA」推出新品囉！楊桃飲品系列及麥炸蔥油餅堪稱最強復古組合，「復刻楊桃焙烏龍」使用古法釀製楊桃汁，搭配虎焙烏龍茶，甜中帶酸的楊桃與焙火輕烏龍茶的香醇清新完美交融、「復刻楊桃烏龍凍飲」楊桃風味與虎焙烏龍茶完美融合後，加入土鳳梨史萊姆凍，多層次口感讓人一喝就上癮、「老鹽楊桃爽Q飲」咀嚼控必喝，楊桃汁加入土鳳梨史萊姆凍跟蜂蜜珍珠，雙重爆擊挑戰味蕾。

鶴茶樓

鶴茶樓2024年秋季推出全新茶款「紅鶴大吉嶺」系列飲品，「紅鶴大吉嶺」口感細膩而層次豐富、「紅蘋大吉嶺」茶底搭配大吉嶺紅茶 ，還有蘋果清香、「紅柚大吉嶺」結合紅茶的優雅與柚子的清新果香，如果喜歡喝茶的手搖控絕對不能錯過。

得正

「雙柚金烏龍」全新上市！特選日本柚和葡萄柚，揉合烏龍茶平衡酸甜果香感，將茶葉焙火特性發揮到最大程度，但依然保留雙柚的酸甜口感以及烏龍的迷人茶韻，每一口都是滿滿的幸福感，非常適合依舊炎熱的秋天。

可不可熟成紅茶

「可不可熟成紅茶」與保養品牌「品木宣言ORIGINS」首度聯名，推出聯名飲品「蘋玉烏米」，紅茶與米香烏龍的完美交融，搭配青森蘋果口味的粉條，還有新鮮檸檬片做點綴，輕盈又帶有果香的口感讓人難以拒絕，喝蘋果打造蘋果肌，裡外一起好好保養！

頃刻間

萬聖節是秋天的盛大節日，士林人氣手搖飲頃刻間推出免費加料的好康活動，只要購買任何一款飲品就可以免費添加「黑糖珍珠」和「糯香圓仔」。我們大大推薦「黑糖珍珠大奶怪」，光泉濃醇鮮奶與獨門熬煮的黑糖漿在口中交織，還有Q彈的珍珠準備收服咀嚼控的心！

青山

「青山-青茶專業製作」插旗臨江夜市！以職人精神精選4款來自世界各地、中高海拔以青茶為基調的高山茶，並以四季命名，分別是帶梔子花香氣口感清甜的「春青」、蜜香與木質風味堆疊而成度「夏青」、金萱茶湯帶奶香的「秋青」、冷冽帶有青草香的「冬青」。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2024八曜和茶必喝推薦！5款超人氣飲品你跟上了嗎？網友激推這款「熱的更好喝」

● 2024先喝道必喝推薦！盤點5款超人氣手搖飲，奶蓋人一定要試試這款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 手搖飲, 迷客夏, 得正, Mr.Wish, 鶴茶樓

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