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PAZZO與YTR金針菇再推氛圍感「酒紅聯名」　皮夾克、綁帶大包5必收單品

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

PAZZO再度攜手人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇，以「Ancora Red」復古色調打造出秋冬聯名系列，開賣日、必收單品一次看！

PAZZO在2024年秋冬再度攜手韓勾ㄟ金針菇，推出全新聯名系列，以「Ancora Red」為主題，為今季添加一抹時尚大器的酒紅色！本次聯名系列強調「GGU CLASS STYLE」，在日常經典單品中加入時髦感，無論是不是金針菇的粉絲都會心動。

與金針菇的二度聯名很實穿

PAZZO再度與韓勾ㄟ金針菇合作推出秋冬的全新聯名系列，本季以復古氛圍感十足的Ancora Red酒紅色為秋冬的清冷氛圍加入質感色彩，聯名系列包括男女都實穿的衛衣、厚磅TEE、兩件式BRA TOP、透膚上衣、皮革外套等個性單品，以及牛仔褲、運動褲、直筒裙多樣下身單品可選擇搭配，不僅適合日常穿著，也能輕鬆打造潮流街頭風格，將會在11月4日正式開賣。

5必收單品推薦

ggu休閒撞色刺繡V領衛衣

比起運動感的圓領衛衣，V領衛衣更加修飾臉型，這款男女共穿的中性休閒撞色V領衛衣，胸前及背面都有聯名刺繡，側邊撞色設計增添造型感。

鋪棉皮革短版外套

去年與韓勾ㄟ金針菇首次合作就已出現的皮革外套今年以霧面皮革重新打造，外套採用雙頭拉鍊提供不同造型感，下襬內縮鬆緊帶既有復古感又修飾身形。

特殊剪裁水洗牛仔寬褲

別緻的水洗效果與寬鬆剪裁，打造修長視覺效果，適合搭配多種上衣單品。

ggu綁帶鋪棉皮革單肩包

本次聯名中鋪棉皮革單肩包是亮點之一，蓬鬆的三角大包深搭配低調「g」壓印設計，綁帶肩帶可自行調節長度，霧面皮革簡約低調。

ggu羊駝針織刺繡圍巾

在秋冬的深色系穿搭中，加入色系搶眼的紅色圍巾，既保暖也能為秋冬的穿搭加入活潑的氛圍。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, PAZZO, 韓勾ㄟ金針菇, 聯名

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