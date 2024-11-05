別再為數字焦慮！營養師曝「8個狀況」讓體重起伏大

▲減重別為體重短時間增加而焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重的人總為數字錙銖必較，明明少吃又運動，為什麼體重變更重呢？營養師高敏敏分享，要增加1kg體重，需要攝取7700卡的熱量，所以一天內突然變胖是不太可能，她點名以下8個狀況會讓體重起伏大，看懂了就別再焦慮啦！

#喝水量多寡

水分是影響體重的關鍵之一，當攝取大量水分時，體重可能會增加，但即便因為喝水而變重也是暫時的，因為水分會經由代謝排出，整體而言，喝水能提升新陳代謝、提高減重效果，還能減少口渴與飢餓感，因此千萬不要因為減重而避免喝水。

#鈉含量攝取過多

重口味食物吃太多，體內鈉含量超標時，會導致細胞的滲透壓平衡失常，導致水腫，讓身體儲存更多水分，若想要讓體內多餘水分排出，建議可以多攝取高鉀食物，像是香蕉、西瓜都可以做到「留鉀排鈉」。

#精緻澱粉攝取過多

當碳水化合物的攝取比例高，身體也會儲存水分，因為身體需要較多的水分去儲存碳水化合物中的醣類，但營養師也提醒大家減重時補充適當碳水是必要，選擇非精緻澱粉，才是正確觀念喔！

#生理期前後

生理期來時荷爾蒙波動，存水脹氣很正常，過了生理期就會恢復囉！

#流汗、尿液量影響

當身體水分流失時，體重自然會下降。

#糞便堆積量

太多糞便囤積在體內時會增加體重，糞便排出時，腸內的脹氣也會一起排出，所以要多吃高纖維食物，定時排便很重要。

#壓力荷爾蒙過高

當壓力荷爾蒙上升時，身體會儲存更多水分，所以放鬆心情適當紓壓，別讓壓力成為你減肥的絆腳石。

#肌力訓練

進行肌力訓練時，肌肉纖維可能會被撕裂，而肌肉修復時會儲存水分，所以運動後有些部位如果有點浮腫不用太擔心 ，過一兩天就會恢復了。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏最後也補充，一天內體重浮動不太可能，建議每天固定時間和狀態下量體重才能測出最準確的數字，除了體重以外，也要注意體脂肪和肌肉量，畢竟體重不等於體態，別被數字綁架了。