該分手嗎？徐曉晰：若兩人持續無法溝通　彼此祝福是最好的方式

▲徐曉晰對於愛情有通透見解。（圖／翻攝自小紅書/徐曉晰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當感情遇到瓶頸，心中多半會浮現「該分手嗎？」的念頭，徐曉晰在《小紅書》回覆網友：「其實會問出這一題，80%的人都會要分手，心中會有疑惑是因為你在這段感情中找不到快樂，但又不知道如何繼續，若兩人持續無法溝通，那麼『及時停損、互相祝福』可能是最好的方式。」

徐曉晰和網友分享，最近有個朋友談遠距離戀愛，一開始沉溺在喜悅當中，但是最近常接到她的電話，分享在愛情中遇到的煩惱，然後問是否應該分手？她直言，其實腦中會浮現這一題，大概80%都會走向分手，因為你在這段感情中得不到快樂，放棄又覺得捨不得，不知道是否該繼續。

她中肯分析，曾有個朋友透徹分析感情，她聊到感情不外乎就是三件事，就是愛、性和錢，如果在這段關係中你三者兼具，就是神仙眷侶般的愛情，若擁有其中兩樣，代表你還有一段不錯的感情，若只有一樣，那麼你該冷靜思考還要不要這一段關係。

一段感情若不能提供情緒價值，彼此也沒有經濟支撐，更沒有互相陪伴，那麼這段關係存在又有何意義？每段感情一定會遇到瓶頸，但是能不能走下去，她認為最重要的就是兩人還能不能溝通，若是雙方都不願意做出任何改變，那麼答案已經很明顯。

之所以會問該不該分手，其實是內心捨不得，但是真正的愛已經不在了，這樣的反覆糾結只會造成內耗，這時候或許及時停損、互相祝福會是最好的方式了。