氣溫直降要注意！秋冬心腦血管「保命10招」一次看

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

今天開始感受到氣溫直落，冬天腳步逐漸接近，營養師宋明樺提醒，心腦血管問題在秋冬季節尤其盛行，要如何遠離健康危機，保命10招一次讓你知道。

#控制好三高

在秋冬季節更應該控制好高血壓、高血脂、高血糖的問題，飲食部分相對應為低鹽、低油、低糖與高纖維飲食，現在開始不嫌晚。

#理想體重

其實冬天是一年四季中減重最容易的季節，體重控制好自然可以降低三高罹患率。

#維持好情緒

有研究顯示，若是心理因素加上傳統心血管危險因子同時存在，更容易誘發心肌梗塞風險，情緒波動過大也是造成血壓失控的因子。

#少抽菸

菸品中的尼古丁等物質會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性。

#作息正常

許多年輕人，仗著年輕身體好，長期作息異常，若是加上三高、缺乏運動等問題同時存在則明顯增加心腦血管問題。

#運動前暖身

冬天溫差大，運動前暖身避免血管收縮異常，長期規律適度運動可增加心肺功能，並減少心肌梗塞及猝死的機率。

#洗澡注意保暖

洗澡環境注意保暖，洗完澡後避免馬上進入溫度低的場所，以免造成血管劇烈收縮，導致心血管疾病急性發作；如有使用電暖器等相關設備，要注意通風及用電安全。

#外出做好禦寒

外出別忘了襪子、圍巾和帽子，做好禦寒功夫，可以避免血管因為溫差劇烈收縮引起心腦疾病。

#清晨一杯溫開水

心腦疾病好發時間以清晨為主，除了溫差外，睡了一夜身體水分大多只出不進，血液濃度改變影響血流順暢，起床前穿好禦寒衣物外，喝200-300c.c.溫開水是必要的。

#用豆類和深海魚代替紅肉

豆製品富含植物固醇可參與膽固醇代謝，深海魚中的Omega-3脂肪酸對於三酸甘油脂與膽固醇都有正面影響，利用這類食物取代富含飽和脂肪酸的紅肉，給血管多一份保護。