不是女生專利！韓國「精緻男」小巧思　哥們改造照抄就搞定

▲韓國「精緻男」小巧思，發現男生隨身會攜帶氣墊粉餅，飯後都會整理妝容 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

韓國是眾多愛美人士的購物天堂！除了醫美、保養文化盛行外，韓國更以琳瑯滿目的美妝產品、潮流時尚及香氛品牌，吸引了大批國人前往血拚。對於女性來說，韓國是「美的聖地」；而男生也不要覺得無聊，韓國也是改造哥們成為「精緻男」的天堂，在等伴侶時不妨多走走看看，你也能收穫滿滿寶藏。

男性改造之路：從基礎保養到個人品味

韓國的藥妝店是男性保養的天堂，男士保養品種類豐富，從清潔、保濕、到抗痘產品應有盡有。許多男性在基礎保養方面容易踩雷，但在韓國藥妝店，可以依照排行榜上的推薦選購保養品，甚至現場提供試用品，方便大家親身體驗質地，選出適合自己膚質的產品。而針對痘痘問題，還有專門的淡疤產品和非處方痘痘藥，幫助男性更自信地展現潔淨肌膚。

▲▼ 韓國的彩妝文化盛行，藥妝店內設有男性專區，護膚品，更有底妝、修容粉餅、甚至唇膏等多種彩妝產品，供男性嘗試 。（圖／記者王威智攝）

彩妝風潮：精緻男人的「妝」點

韓國的彩妝文化盛行，藥妝店內設有男性彩妝專區，不僅有護膚品，更有底妝、修容粉餅、甚至唇膏等多種彩妝產品，供男性嘗試。韓國的「歐巴」們追求自然、無瑕的「蛋殼肌」，這種精緻妝容的小技巧就是隨身攜帶氣墊粉餅，隨時補妝，讓肌膚保持完美狀態。對於許多男性而言，彩妝不僅提升外觀，還是一種展現個人品味的方式。

韓流時尚：從街頭到商務的潮流選擇

韓國的服飾品牌，如本土快時尚品牌MUSINSA，為男性提供多元化的時尚選擇，無論是正式的商務服或輕鬆的街頭風格，皆能滿足需求。弘大、聖水等潮流地區更有許多男士專門店，展示由在地設計師打造的服飾，儘管價格稍高，卻是無可取代的「寶藏店家」。無論是情侶同款或個人風格，都能在韓國找到心儀的穿搭。

▲男士穿搭不可少，在韓國有許多專屬男士質感潮流服飾店。（圖／記者王威智攝）

香氛體驗：氣味塑造精緻形象

香味是展現個人品味的重要元素，韓國街頭隨處可見注重香氣的男性。從「탬버린스｜TAMBURINS」、「논픽션｜NONFICTION」、「그랑핸드｜GRANHAND」等知名香氛品牌，到空間擴香、衣物用香，甚至個人口氣芳香，韓國人對氣味的講究，提升了整體的精緻感。品味，不僅在於衣著，更透過氣味傳遞著內在修養，這正是韓國男人獨特的魅力所在。