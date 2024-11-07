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海鮮優於肉片！營養師教你「吃鍋補身不長胖」

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▲▼營養師教你「吃鍋補身不長胖」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲聰明吃鍋更能有效控制體重。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冷空氣報到，氣溫直降，今（7日）又適逢立冬，不少人會想吃鍋來補身，營養師余朱青提醒，吃鍋暖暖身體之餘，小心沒補到身而「升了體重」，如何聰明吃鍋？以下幾點請留意。

#湯底 淺嚐一碗即可

吃火鍋選湯底很重要，營養師余朱青分享，昆布鍋、番茄蔬菜鍋、藥膳鍋優於牛奶鍋，熱量最高的為麻辣鍋、沙茶鍋，她也提醒口味重的鍋底含有豐富的油脂和鹽分，喝多一定會水腫。

▲▼營養師教你「吃鍋補身不長胖」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#肉品主菜 海鮮優於肉類

主菜是火鍋的重頭戲，如果可以的話，建議以海鮮類為優選，肉類的優先次序則為低脂雞腿肉、豬里肌、板腱牛、菲力牛，油脂較多的豬五花、牛五花則應盡量避免。

#菜盤 火鍋料換成蔬菜

許多小火鍋店都有火鍋料換蔬菜的選項，多吃蔬菜能幫助補充纖維質，也可以減少熱量的攝取，當然真的想吃火鍋料也沒問題，但是盡量控制在2個以下會比較好。營養師也提醒，菜盤中的蔬菜像是南瓜、地瓜、玉米、山藥都是澱粉的一種，建議可以代替米飯和麵來食用。

▲▼營養師教你「吃鍋補身不長胖」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#主食 雞蛋、冬粉為優選

雞蛋優於冬粉、烏龍麵、蒸煮麵、白飯，而王子麵、雞絲麵、鍋燒麵等麵體都經過油炸，含油量較高，建議選擇前者可以降低整餐油脂量。

▲▼營養師教你「吃鍋補身不長胖」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#沾醬 沙茶應盡量避免

而火鍋的靈魂沾醬部分，以醋、醬油、天然辛香料（蔥、薑、蒜末、辣椒）為優選，接著是水果風味調味汁（檸檬、柑橘、鳳梨、蘋果等水果），接著是醬油膏、豆瓣醬、辣椒醬，沙茶醬、糖粉等則應盡量避免。

關鍵字：

吃鍋, 營養師, 火鍋小技巧, 健康飲食, 冬季飲食

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