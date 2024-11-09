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《型男主廚三星夢》木村拓哉化身天才主廚　揭開米其林的神秘面紗

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文／人物誌

在追完《黑白大廚：料理階級大戰》後，觀眾對於「精緻料理」想必產生極大的好奇與興趣，競賽中出現的各式精美料理，在複雜的風味形容中，究竟會是怎樣的味道？為何料理界對於「米其林星星」是如饑似渴？又該如何在競爭激烈的廚藝界拿下最高的「三星」評價？這些關於精緻料理的問題，在2019年的秋季日劇《型男主廚三星夢》中，將以熱血精彩且愉快的情節，一解大家心中的疑惑。

由木村拓哉、鈴木京香主演的日劇《型男主廚三星夢》，於2019年秋季在TBS電視台播出，這部五年前的電視劇，不僅在日本平均收視率達10%以上，更是令觀眾對於「精緻料理」產生極大的好奇心與興趣；除了卡司陣容的堅強，該劇不惜找來Quintessence（三星）主廚岸田周三擔任料理顧問，亦專程前往巴黎的 L'Ambroisie（三星）、東京的 Maison Paul Bocuse（一星）取景，各種細節均不馬虎。

《型男主廚三星夢》共11集，現可於Netflix觀看。

▲《型男主廚三星夢》登上Netflix。（圖／TBS，下同）

木村拓哉、鈴木京香主演，紀錄追逐米其林星星的大膽旅程

《型男主廚三星夢》講述因過敏事件而遭料理界排斥的尾花夏樹（木村拓哉飾），在巴黎認識了來自日本並渴望摘星的廚師早見倫子（鈴木京香飾），並決定一同在東京，打造值得全球饕客專程前往的餐廳「Grand Maison Tokyo」。然而，惡名遠播的尾花回國立刻遭到撻伐，難以貸款、招募員工的窘境，讓兩人的逐星之路充滿阻礙，無奈之下，尾花不得不放低姿態，逐一請求昔日同事助其一臂之力。

該劇主角尾花夏樹透過木村拓哉的詮釋，其固執、高傲且全然專注於料理的性格自然流瀉，隨劇情推進逐漸變得溫柔並懂得肯定他人；由鈴木京香所飾演的早見倫子，隨著與尾花夏樹的共事，從唯唯諾諾、不敢發言的性格，成長為能夠固守原則的招牌主廚。劇集不只對於料理的刻劃精湛，角色的成長亦是集結全劇動人催淚的亮點，也難怪在當時普遍受到收視群眾的好評。

揭開米其林的神秘面紗，從劇集看見每顆米其林星星的不易

如開頭所述，《型男主廚三星夢》對精緻料理餐廳的考究極為到位，「Grand Maison Tokyo」的裝潢風格、廚房格局，或是料理過程及食材知識，均有受三星主廚指導而不失真，菜品的創意、風味亦是不遜於現實的三星餐點。另外，劇中針對米其林的評鑑方式、標準有所介紹，神秘的評審員與嚴格的升星評鑑，讓每年出版的《米其林指南》夠格作為饕客的指南針。

米其林星星數的不同，各自有其代表的意義，一星代表「料理出眾且值得駐足」的水準，二星代表「廚藝精熟，值得繞路前往」，最為高分的三星則是代表「料理頂尖卓越，值得專程前往」，三星餐廳的料理不只美味，其中所含有的巧思、技巧使料理更似藝術作品，讓前往用餐的顧客彷彿經歷一場空前絕後的美食饗宴，如今在台北市已有兩間三星餐廳，分別為中式的「頤宮」、結合台菜與法餐的「態芮」。

2024年年末《型男主廚三星夢》將推出特別篇，講述Grand Maison Tokyo拿下三星之後發生的故事，劇情包含餐飲業在COVID-19肆虐下的打擊，在新的困境與挑戰中，主廚早見倫子該如何帶領廚師們突破困境？再加上未來將上映的《Grand Maison Paris》，身為木村拓哉的粉絲，又怎能不對此感到興奮呢？

延伸閱讀

《黑白大廚：料理階級大戰》：韓國首屈一指的廚藝實境秀，獻上料理界的跨階級對決

「不是吃，就是被吃」《迷宮飯》：吃飽乃生存之道，有了力氣才能面對人生中的種種挑戰

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 型男主廚三星夢, Netflix, 木村拓哉, 鈴木京香

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