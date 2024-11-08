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有效防止感冒！營養師推薦7款「紫色食物」提升免疫力　

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▲▼提升免疫力紫色食物。（圖／Unsplash）

▲紫花椰菜具有抗發炎特性。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

近來天氣轉涼，氣溫變化大，不少人都感冒掛病號，營養師程涵宇建議，這時候可以攝取紫色食物來增強身體免疫力，紫色食物含有豐富的抗氧化花青素及多種多酚及抗氧化物質，有助於降低身體發炎反應和支持正常代謝，還可以幫助減重！

#黑莓

黑莓中的花青素和多酚能抑制自由基的傷害，減少發炎。黑莓的膳食纖維也能增加飽足感，消化更健康。

▲▼提升免疫力紫色食物。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓中的豐富的花青素，幫助降低體內發炎反應，同時改善胰島素敏感性，並協助脂肪代謝。

#紫色胡蘿蔔

超可愛的近年新品紫色胡蘿蔔富含花青素及類胡蘿蔔素，能對抗氧化壓力並減少發炎反應。

#紫花椰菜

紫花椰菜的抗氧化物硫配糖體具有抗發炎特性，同時富含纖維，能增加飽足感並減少熱量攝取。

▲▼提升免疫力紫色食物。（圖／Unsplash）

#紫洋蔥

容易買的紫洋蔥建議常常吃，它含有槲皮素，有助降低發炎反應。

#紫玉米

紫玉米中的花青素能減少發炎反應，豐富膳食纖維對於腸道健康也有幫助，並且減少身體脂肪堆積。但要注意玉米是碳水化合物，若有吃玉米記得減少飯麵的量。

▲▼紫色食物。（圖／Unsplash）

#紫米

紫米有糯性，吃起來黏黏的那種就是紫米，紫米含有具抗氧化能力的花青素，同時含有豐富的礦物質及維生素B群等，但要注意紫米因含較多的支鏈澱粉，相較於一般的米烹煮後質地較有黏性，且易消化不完全，可能會有脹氣、腹部不舒服的狀況，記得適量吃。

關鍵字：

健康, 免疫力, 紫色食物, 減重, 抗發炎

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