只聚焦在「斷捨離」就錯了！居家收納三大訣竅：空間優先、其次才是物品

文／鄭熙淑 圖／幸福文化、達志示意圖

「丟東西」的確是整理的一環，但只是把東西丟掉，並不能算是真正的整理。有些人會認為斷捨離是整理的第一步，但萬一只執著於丟東西的話，反而會錯過真正重要的核心。假如把東西全部不加思索地丟掉，會發生什麼事？騰出來的空間，很快又會被填滿，買新的東西取代被丟掉的東西，最後，演變成丟了再買，買了又丟的惡性循環。換句話說，即是以「整理」的名義，重複「丟完了、再買」的奇怪現象。

於是，整理只有改變了物品，並沒有改變生活。當然了，改變的還有因為購買新商品而減少的帳戶餘額。

其實，選擇與決定才是斷捨離的關鍵所在。擅長斷捨離的人在面對生活的問題時，往往能在深思熟慮後，做出最好的決定。這點也是我替成功人士、有錢人進行居家整理時，親身體悟的經驗。決定物品的去留，確實不是件簡單的事，原因在於每樣東西都有其用途與價值、意義，而且也很難判斷哪些東西更重要、更有價值。

第一步，把所有的東西分類



居家整理時，究竟該留什麼、丟什麼呢？我為很難決定的各位，提供幾項祕訣。首先，請將家裡的所有物品分類；將類似的東西分門別類擺放後，再來確認哪些東西的使用頻率較高。

這個方法也是我在提供整理諮商服務時，第一項進行的工作。先把衣服歸衣服、化妝品歸化妝品、廚房用具歸廚房用具，分門別類擺好。光是像這樣通通擺在一起，當親眼見到時總是會大吃一驚。

第二步，把分類的物品再分為細項



按照性質類後，接下來就是區分細項。舉例來說，如果是衣服的話，先分為兒童的衣服與大人的衣服，再分為T恤、牛仔褲、襯衫、洋裝、內衣褲等等。從技術上來說，整理是搜集後分類的行為，也就是將大類別再細分為小項目的過程。

此時，務必留意不要只顧著分類、卻造成生活不方便。整理是為了讓生活更便利，讓人可以經常使用好東西、珍惜重要的物品。因此，整理的目的在於頻繁地、好好地使用物品，而不是只是放著不用。沒人會因為鍋子很漂亮，就把每天使用的平底鍋擺在架子最上方。經常使用的物品就該放在方便取用之處，同時也建議將關聯性高的物品放在一起。

第三步，選擇要留下的物品，好好斷捨離



萬一實在很難挑選要丟的東西，專注挑選要留的東西也是一種方法。

「如果是老師的話，會選擇留哪些東西？」

假如有人這樣問我，我的答案是「優先考量｜機能性與價值」。我會保留需要且有用的物品，並且果斷丟掉不使用、不重要的物品。我當然也有些重要物品具有特殊的情感價值，這些東西我會另外收藏起來。當數量真的太多時，我會重新進行整理；像是透過拍照留念後，只挑選出一樣最具代表性的物品留下，便將其他通通丟掉。

但對我而言，最優先的是空間，而不是物品。如果我們家像博物館一樣大的話，當然可以盡情地將所有東西都擺得漂漂亮亮。不過，既然空間有限，那麼我會盡量控制物品的數量，好讓自己生活的空間可以好好呼吸。我怎麼可能沒有想要擁有的東西？只是，單純為了「想要擁有」的理由而一件接著一件增加物品，最終就得犧牲空間。

當被問到是否想在寶貴的空間裡與這件物品一直生活下去時，多數人的判斷都是「沒有也沒關係」；即使是充滿依戀的物品，也該避免因過度投入感情而不願放手。

有些物品雖然我不需要，但對某些人來說卻很有用，不妨將這種東西轉賣或捐贈。假如是將來會用到的，又該如何是好呢？像是文件、工具之類的物品，建議可以在整理後進行收納。不過，請果斷地丟掉狀態不好或已經超過有效期限的物品。

重點在於好好斷捨離，而不是通通斷捨離。好好斷捨離，不是一次就結束的期間限定活動，而是必須持續養成的習慣。令人意外的是，丟東西也能成為小小的樂趣。整理家裡時，不妨給自己一些獎勵提高動力。舉例來說，可以在整理的同時吃點零食或聽音樂，將「整理」與「享受」結合在一起。如此一來，不僅能獲得心理上的安定，也會使人感覺心情放鬆。

整理，是面對自己的過程



想要養成定期整理家裡的習慣，從極小、極簡單開始是最好的；一口氣要整理大量的物品，往往會因為必須投入很多時間與心力而中途放棄。試著簡單地從一格抽屜、一個箱子踏出第一步。整理，是不斷重複的過程，太過急躁，只會造成反效果。帶著從容、享受的心情，只要每天花五至十分鐘就夠了。

整理的第一步，並不是把所有東西拿去丟掉。無論決定丟掉什麼、留下什麼有多困難，這件事都值得我們好好面對。許多人會用「輕鬆」形容整理後的心情，彷彿一直以來壓抑自己的某些「東西」被釋放了。究竟釋放了哪些「東西」？可能是擺脫了物品本身的數量帶來的壓迫感、留在物品上的昔日痕跡，也可能是空間變得寬敞後散發的舒適感。

無論是什麼都好，當丟掉想丟掉的東西、留下想留下的東西後，自然就會知道留下的東西有多麼珍貴，這時才會終於明白

「原來，我一直沒有好好使用這些好東西啊！」



過多的東西，反而讓我們珍惜的東西失焦了。我曾經聽過一個笑話，有人因為去吃到飽餐廳卻猶豫不決不知道該吃什麼才好，最後只吃了海苔飯捲。與其如此，倒不如在只提供一、兩道精緻料理的餐廳好好享受，更能留下深刻的印象，對身體也比較有益。

我不會勸阻那些想把自己家變得像百貨公司一樣的人，不過，把自己生活的空間變成塞滿廉價物品的倉庫、雜貨店，是不是太可惜了呢？如果是因為過去的回憶而無法斷捨離，可以試著將那些回憶收藏在心裡，而不是抽屜或衣櫃。至少，我們的心比抽屜或衣櫃更寬大吧？

書名：《帶來好運的家》

作者：鄭熙淑

經歷：是兩個孩子的母親，40歲之後開始踏足居家整理的工作。在研讀學習國外的整理方法時，發現大多難以落實在生活中，因此決定建立一套適合大眾的整理法，至今已累積了為超過5,000個家庭、10,000人提供整理諮商的豐富經驗。

出版社：幸福文化