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LIFE經典／小屋風潮未歇　Youtuber自製不到1坪奈米屋獲百萬觀看

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▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

記者蔡惠如／綜合報導

全球建築因應節能減碳、高物價出現小宅趨勢，其概念似乎越來越興盛，美國Youtuber Levi Kelly近期上傳一則自製小宅影片，號稱是全球最小迷你房，總共才19.46平方英尺，折合台灣坪數僅0.55坪，但裡面電力、熱水、廚房、獨立座位區、獨立床位、淋浴、沖水馬桶、空調和暖氣樣樣不缺，引發網友好奇，該影片也吸引破百萬人次觀看。

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

Levi Kelly設計自行製作的「全球最小的極小屋」，基座是建在一個從卡車上取下的單軸拖車上，並配有千斤頂，以便在靜止時保持穩定。這棟小屋僅有不到1坪的空間，採用巧妙的空間節省設計，外部以木條框架結構和刷漆的雪松木建成，屋頂覆有屋頂瓦片。

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

小屋內部為單間設計，雖然緊湊但還算舒適，入口處有可容納三人的座椅區，內建收納空間和冷暖空調。廚房設計簡單，配有清水和灰水水箱、過濾和水泵系統，以及一個熱水器，甚至還有迷你冰箱用來存放食物或飲料。電磁爐收納在抽屜裡，不使用時可收起。水槽配有可折疊水龍頭，並在不使用時用砧板覆蓋，這些小細節讓這樣的小空間也得以最大限度地利用。

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

臥室設有一張可折疊床，床配有掛鉤可固定在天花板上，但住戶需踩著廚房櫃檯爬上床，舒適度可以想見（在有限空間考量下還算可以）。浴室分為兩部分，入口附近的前牆設有室外淋浴，而後牆則有一個儲物盒，內置小型野營式馬桶。如果需要隱私，該儲物盒可以移入屋內。

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

▲Youtuber Levi Kelly自製不到1坪奈米屋。（圖／翻攝Levi Kelly頻道）

這間全球最小的極小屋，主要以屋頂上兩塊太陽能板供電，建造成本為5,000美元，整體經濟實惠，折合台幣約16萬元左右。

依內政部國土管理署建議的「基本居住水準」，平均每人平均每人最小居住樓地板面積約是13.07平方公尺，換算坪數約為3.95坪，因應高房價而迎來的小宅時代，讓人不禁省思即便住宅內部機能到了極限，我們仍需要喘息的空間，此時全民分享的公共空間的規劃也將變得日趨重要。

關鍵字：

小宅, 迷你房, 節能減碳, 極小屋, 綠建築

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