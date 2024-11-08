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最近頭髮掉不停？5種「養髮食物」助你重回豐盈髮絲

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▲▼「5種養髮食物」助你重回豐盈髮絲 。（圖／Unsplash）

▲菠菜富含鐵質，有助於養髮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

秋冬季節因天氣變化，血液循環變慢，容易導致掉髮或髮量減少。以下是5種能促進養髮和生髮的食物，適當補充吃出豐盈秀髮。

▲▼「5種養髮食物」助你重回豐盈髮絲 。（圖／Unsplash）

#魚類（特別是鮭魚、鯖魚）

魚類富含Omega-3脂肪酸，有助於促進頭皮血液循環，讓毛囊獲得更多的營養供應，幫助髮根強健。此外，Omega-3還具有抗炎作用，對於預防毛囊炎症或乾燥引起的頭皮問題有幫助。

#堅果和種子（如杏仁、南瓜籽）

堅果和種子含有豐富的維生素E、鋅和生物素（維生素B7），有助於修復受損的髮絲並增加頭髮彈性。維生素E能抗氧化，保護毛囊免受自由基的傷害，而鋅則能促進頭皮油脂平衡，防止頭皮乾燥和脫皮。

▲▼「5種養髮食物」助你重回豐盈髮絲 。（圖／Unsplash）

#蛋類

蛋類富含蛋白質和生物素，蛋白質是頭髮的主要成分，充足的蛋白質攝取有助於頭髮結構的修復和增強。生物素則能促進頭皮健康，防止毛囊退化，有助於減少掉髮並促進生髮。

#菠菜

菠菜富含鐵質、維生素A和C，有助於促進紅血球生成，增加頭皮血液循環。鐵質是運送氧氣的關鍵元素，頭皮缺乏氧氣會導致髮質變差。維生素A和C則有助於皮脂生成，保持頭皮自然的油脂平衡，減少頭皮乾燥和癢感。

▲▼「5種養髮食物」助你重回豐盈髮絲 。（圖／Unsplash）

#紅肉（如牛肉、羊肉）

紅肉是鐵和鋅的重要來源，這兩種礦物質能增強頭髮根部的韌性。特別是在缺鐵的情況下容易掉髮，因此適量食用紅肉能有效改善血液循環，增強髮根健康，對預防秋冬季掉髮十分有幫助。

關鍵字：

養髮, 秋冬季節, 掉髮問題, 促進生髮, 食物

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