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蔡康永金句讓人茅塞頓開：人生最重要的不是快樂，而是平靜

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▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永文字溫暖犀利。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人生總會有迷茫的時刻，蔡康永的金句總能讓人反思，簡單幾句話就能讓你茅塞頓開、想通一切，若你正為了某事而傷神，以下句子或許能給你一些力量。

#人生最重要的不是快樂，而是平靜。

所以你祈求一個每天都快樂的人生，這日子是沒辦法過下去的，情緒來來去去 ，人生如果希望每一秒都要快樂，那個快樂就會變成沒有意義。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#當你覺得世界充滿惡意的時候，當你覺得這個世界不喜歡你的時候，不是選擇從這個世界離開

不要把喜歡當成至高無上的標準，你永遠不可能要求那些給你惡意的人轉過來說，我改成給你善意，唯一能夠改的是我們自己。就是我們知道我們收到了惡意，把這件事情理解為它不重要。

#愛情不是人生的全部，可是愛情為什麼讓我們那麼累，愛情為什麼消耗掉我們那麼多的心力，因為愛裡面充滿了誤會。

我很少看到無怨無悔的愛情，我看到患得患失的愛情，談戀愛的人為什麼會患得患失？就是因為弄不清楚狀況，愛情讓我們那麼累就是因為我們耗費極大的心力，想要搞清楚到底發生了什麼事而搞不清楚。可是你回顧你的人生，多少次是因為誤會造成你錯過了那個你應該要愛的人，如果我可以不要耗費這麼大的心力，去面對人生愛情當中那麼多的誤會的時候，我才會有這個心力來經營這個愛情。

關鍵字：

蔡康永, 人生, 心態, 愛情, 誤會

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