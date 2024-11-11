星巴克雙11推「第二杯半價」　路易莎3款咖啡買一送一

▲星巴克一連兩天推出第二杯半價。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（11／11）迎來購物雙11優惠最高潮，星巴克也不放過，從11／11起推出一連2天同品項第二杯半價優惠方案，折合單杯折扣約莫75折，優惠品項幾乎囊括所有飲品，包括熱門季節飲品「太妃核果風味那堤」、以及最新款飲品「蝴蝶餅可可燕麥那堤」都能享優惠價；85度C也因應雙11，針對旗下限定4款新飲品，推出同品項買2送1優惠，路易莎則針對旗下3款飲品，11／11起一連兩天推出買一送一優惠。

星巴克11／11至11／12一連兩天，推出「歡慶雙11 第二杯半價」優惠，活動期間至星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

而除了機場管制區門市之外，全台門市均有參加此項優惠活動，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。另車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務也不適用。

▲85度C推出學習伯牙&蕎麥覺醒新飲品。（圖／品牌提供）

85度C近期針對立冬時節，也推出2款新奶茶茶飲，包括使用7窨(薰)16茉茉莉雪芽綠茶，加上鮮奶的「學習伯牙」，主打茶香濃郁帶點淡淡奶香，加上茉莉花香芬芳，單杯售價69元，以及黃金蕎麥茶搭配鮮奶，擁有香濃麥味的「蕎麥覺醒」，無咖啡因晚上也能喝，單杯售價55元。

因應雙11優惠日，85度C也推出「學習伯牙」、「蕎麥覺醒」與「蕎麥厚乳咖啡」、「茉莉厚乳咖啡」買2送1活動，相當於66折優惠，同品項不限冰熱，每人現購現取2組（共六杯），另需注意85 Cafe APP跨店取、外送、電話訂購無此優惠。

路易莎咖啡11月推出新品「莊園輕奶拿鐵」，同時莊園系列飲品也限時優惠，自11／11至11／12上午11點前購買指定飲品「莊園美式」、「莊園拿鐵」、「莊園輕奶拿鐵」均享買一送一優惠。