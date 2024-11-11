小隻女秋冬穿搭術！毛衣塞短裙秒顯腿長　Weekend Max Mara攜手女星出新作

▲Lucy Hale將毛衣塞進短裙，讓比例更好。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

35歲的美國女星Lucy Hale演出不少影視作品，如果妳對她仍有些陌生，沒關係，近期她與Weekend Max Mara合作推出聯名系列，她的親自示範一定能引起共鳴，因為身高157公分的她，身型貼近亞洲女孩，怎麼穿才能在秋冬不臃腫又拉長比例，讓Lucy Hale穿給妳看，值得參考。

打開Lucy Hale的IG會發現她常把上衣塞進褲子、裙子，這個簡單的小技巧應該大家都懂，輕鬆就能顯得腿長，除了一般較質料較薄的服裝，她與Weekend Max Mara聯名系列的提花毛衣，也一樣塞進流蘇裙，並內搭襯衫製造層次感，秋冬裝多半厚重，直覺就是外放，可以試試Lucy Hale的方法，穿出不一樣的效果。

▲Lucy Hale經常將上衣塞進裙子或褲子。（圖／翻攝lucyhale IG）

▲Lucy Hale穿上與Weekend Max Mara的聯名系列，無論襯衫、毛衣都塞進褲子或裙子。





▲Lucy Hale示範與Weekend Max Mara的聯名系列，秋冬服裝厚重，更要注意比例，上身厚重，下半身就要輕短。

如果不想塞來塞去，短版上衣是好選擇，春夏裝輕薄短小，秋冬Lucy Hale也有不錯的建議，聯名系列中的西裝背心是很適合小隻女孩的設計，短版製造出腿長效果，領口挖低，滿滿珠飾的領片相當搶眼，可以搭得正式，也能像Lucy Hale一樣結合白襯衫與牛仔褲，自在之餘也有亮點。

▲Lucy Hale穿短上衣與短裙，再搭雙高跟鞋拉長比例。（圖／翻攝lucyhale IG）





▲Weekend Max Mara聯名Lucy Hale推出充滿西部風情的設計，短版西裝背心是秋冬必備單品。

正式場合對身高不高的女孩來說，首選是應是短版禮服，Lucy Hale曾穿DIOR短洋裝顯得簡單優雅，想裙長長一些，到腳踝也會比曳地更適合，一件古董BALMAIN黑色露肩禮服，就讓Lucy Hale的線條恰到好處。

▲Lucy Hale穿DIOR洋裝相當優雅。（圖／翻攝lucyhale IG）





▲及踝的BALMAIN古董洋裝，很適合嬌小的Lucy Hale。（圖／翻攝lucyhale IG）

Weekend Max Mara與Lucy Hale的聯名系列充滿濃厚的美國西部氛圍，以「悅享旅途」（Joyroad）為題，靈感源自Lucy Hale的公路尋根之旅，展現對大自然的嚮往、追求自由的精神，每一件都相當實穿，除了上述的提花毛衣、西裝背心，還有多款夾克、鉚釘刺繡牛仔短裙、長褲，以及非常有個性的流蘇包等，讓每個女孩都能穿出屬於自己的個性。

▲Weekend Max Mara羊毛混紡毛衣20,000元、背心18,600元。

▲Weekend Max Mara Pasticcino點心包，33,800元。