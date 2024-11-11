子瑜「焦糖蜂蜜唇」美得太仙氣！特寫依舊展現零死角鵝蛋臉

記者李薇／台北報導 圖／visee_kose IG、品牌提供

年末派對狂歡，絕美的妝容一定是少不了的吸睛利器，2024年大勢的水光唇，還沒跟上就趁最後一波，不少品牌都推出了絕美的色選，甚至百元價就可以入手，尾牙怎麼可以少了它！

＃I'M MEME 我愛唇欲水光唇釉，售價390元

總是走在韓流最尖端的I'M MEME每次推出新品，總是跟上時下流行女團妝容，隨便挑都很時髦，這次我愛唇欲水光唇釉再度添加全新3款色選，特別針對亞洲偏黃肌膚調製的色調，隨便擦都好顯白，其中，新色#11氣質女神是超仙氣的豆沙煙粉色，一抹透亮自然，三層更展現出水嫩戀愛感，立刻年輕20歲。

＃Visée 光誘恆吻唇露，售價360元

日系「心機系」唇彩總是展現若有似無的曖昧感，今年Visée以「Oil Glow」為靈感，將過去很受到女性歡迎的MLBB唇妝，透過水感基底加入養護美容油，清透質感的質地，可以展現出波光粼粼的透明感唇妝，不需要醫美，也能夠迅速擁有飽滿澎潤的嘴唇，散發迷人光澤。其中，代言人子瑜御用BE330色號絕對必收。

＃MAYBELLINE 辣辣豐唇蜜，售價420元

總是話題性十足的媚比琳2024年再帶來全新「噴火嘟嘟棒」辣辣豐唇蜜，不只是火紅的顏色相當誘人，裡面更是添加了辣椒萃取配方，上唇瞬間立刻有種獨特的酥麻感，可以讓雙唇擁有豐厚的效果，飽滿3mm瞬間性感氛圍拉滿，限量2色絕對是愛辣人的私藏豐唇武器。