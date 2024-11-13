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外表社牛實則超內向三大星座！TOP 1把隨和當掩護　任何事不走心的孤獨感

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

每天面對各種形形色色的人，總是無法展現出完全自己真實的樣貌，以下這三大星座更嚴重，他們好像熱愛交際、總是能言善道又開朗活潑，但私底下超內向，如果可以，他們寧願在自己的世界裡存活就好。

▲▼星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3：雙子座

雙子座總給人鬼靈精怪、活潑開朗的印象，在群體裡面很是人氣，但是其實雙子座私底下完全個性相反，他們出於禮貌才會應付這些人，不想給人留下難相處的標籤，但因為做得太逼真，常常讓人誤會他們喜愛交朋友，其實個性很內向，加上與外界接觸，更時常覺得自己與這社會模式格格不入，內心有很強烈的孤獨感。

▲▼星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 2：金牛座

金牛座除了在金錢上比較執著，其他事情其實都很隨性，看似對於人際關係很熱情，實際上卻是抱持著一種「社交責任感」，與其讓大家都覺得尷尬、不舒服，不如微笑面對所有人，自己內心深層的情緒，只要自己知道就好，甚至有些金牛是處於被動社交，要朋友主動去關心，但卻不願意把心裡黑暗的一面分享給對方，不希望給人帶來負擔，就自己承受。

▲▼星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 1：水瓶座

水瓶座的人常常給人一種任何事情都很隨和、沒有脾氣的感覺，好像是任何時間場合都可以融入群體的社交達人，甚至對許多事情都好像「沒什麼大不了」的輕鬆態度，但實際上這是他們的自我保護色，表面迎合，內心其實疏離，跟誰都沒有走心，當然也無法交心，所以他們私下會有種與世人隔絕的疏離感，好像無法融入這個世間。

關鍵字：

星座, 社交, 朋友, 占卜

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