貴卻能用一輩子的質感化妝鏡！手掌大黑金鱷魚皮款要11萬

記者李薇／台北報導 圖／官網

想要隨時保持完美狀態，小鏡子是隨身必帶的小物，不管是補妝還是檢查自己的儀容，都很好用方便，而且投資一個具有質感的小鏡子，可以用一輩子都不會壞，當然很有必要，以下就分享多款質感滿分的單品，設計也是美到不行，而且不需要滿額可以直接買。

＃DIOR迪奧 高訂非凡化妝鏡，售價10800元

去年登場就引發話題討論的最頂級高訂彩妝系列，在全球僅20個指標性旗艦店能夠販售、亞洲僅5個國家能限量販售，不光是規格很高，每一樣單品都是以手工製作的層級，非常珍貴稀有，其中，高訂非凡化妝鏡與創立於1863年的法國里摩日陶瓷工坊Bernardaud合作，超精緻的陶瓷描繪經典Toile de Jouy約依印花，橢圓形設計綴以18拉客金的輪廓線條，配有質感絨布套，簡直就是把藝術品帶在身上。

＃CELINE 黃銅化妝鏡，售價17500元到110000元不等

CELINE BEAUTÉ在2023年創立，是品牌第一次走向彩妝市場，過去2019年緊有高級訂製香水系列，並未有口紅、蜜粉、腮紅、指甲油等單品，延續CELINE法式優雅與精緻態度，首發單品以唇膏奠定基礎，當然美妝小物也是不能缺少的單品，以獨特12角型設計的開蓋鏡面，擁有各種不同材質可以選擇，有的是以金色黃銅搭配經典LOGO、有些則以珍稀的鱷魚或是蜥蜴皮革包裹，有黑色、棕色以及墨綠色選，展現出時髦與個性兼具的生活態度。

＃PAUL & JOE 貝殼圓形立鏡，售價800元

向來給人清新少女系的PAUL & JOE除了美妝之外，也推出許多生活小物，其中，鏡子是很多人都喜歡的單品，淡淡的淺金色搭配米白色，立體設計的花朵與雕刻，具有質感同時又不會過於浮誇，較大的鏡面非常適合補妝，而且價格也非常親民好入手。