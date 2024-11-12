《影后》與楊謹華大談姊弟戀　暖男詹懷雲熬10年嚐爆紅滋味

▲兩人劇中的曖昧粉紅泡泡藏不住。（圖／Netflix提供）

記者曾怡嘉／台北報導

台劇《影后》熱播，其中飾演流氓和周凡（楊謹華飾）大談姊弟戀的26歲詹懷雲備受注目，他的外型亮眼且17歲就曾入圍亞洲電影大獎最佳新演員，之後接了不少部戲劇作品，但可惜都沒有太深刻的記憶點，直到《影后》中討喜的角色設定，讓人更期待他未來的表現。

▲（圖／翻攝自IG/zhan_1998__）

撇開《影后》中女主角們互飆演技，其中最亮眼的綠葉非流氓（詹懷雲飾）莫屬，他飾演的溫柔年下男，與劇中楊謹華的互動，戀愛感滿到溢出，其實今年26歲的詹懷雲並非新人，他已出道10年，直到此部片才嚐到爆紅滋味。

入行後他接演了不少角色，其中讓人較有印象的包括戲劇《何百芮的地獄獨白》、《人選之人-造浪者》、電影《成功補習班》等等，而《影后》中這個近乎為他量身訂做的角色，終於被大眾看見。

在《影后》中他有一段台詞，他頂著濕髮吻上周凡的嘴，並緊張自我介紹：「那個...我是獅子座O型，身高183.7，我的座右銘是活在當下，我覺得很重要，所以我刺在手上。」劇中他說的台詞都是真的，無論是星座，甚至是手上的刺青，或許能演得出此生動自然，絕大部分是真我演出。

▲詹懷雲10月曾參加Cartier珠寶活動，相信他的人氣會為他帶來不少代言。（圖／品牌提供）

而導演嚴藝文也曾在採訪特別提到他，她說：「當初在金穗獎入圍短片看到他，覺得他很有潛力，我知道他在演這部片時壓力很大，但如今獲得好評，我就知道當初的想法是對的，期待未來有更多『許光漢』。」