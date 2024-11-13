fb ig video ETtoday search mobile

小心失智年輕化！營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙

>

▲▼營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙 。（圖／Unsplash）

▲避免失智年輕化，保養應趁早做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

才剛開電腦，下一秒就忘記要幹什麼？你也是容易忘東忘西又腦霧嗎？營養師高敏敏，小心失智症年輕化，預防失智及早開始，另外她也點名5大傷腦食物，少吃為妙！

#奶油或人造奶油

一天應攝取少於1茶匙的奶油，可以的話，就用橄欖油來取代奶油，不論涼拌或炒菜都可以替換。

▲▼營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙 。（圖／Unsplash）

#起司

建議起司的攝取1周不要超過1次。

#紅肉、加工肉類

一周不要攝取超過2份的紅肉，包括加工肉品。

▲▼營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙 。（圖／Unsplash）

#油炸、速食

不鼓勵油炸類食物，尤其是隨處可見的速食餐廳，一周不應超過1次。

#糕點和甜點

包括垃圾食物和所有的甜品 像是冰淇淋、餅乾、蛋糕、甜甜圈或糖果等零食都應該要盡量少吃，一周少於4次較為理想。

▲▼營養師：5大「傷腦食物」少吃為妙 。（圖／Unsplash）

除了避免以上5大傷腦食物，以下10個預防失智的生活習慣應該學起來，幫助活化大腦。

1.飲酒勿過量：酒精過量加速身體老化，也會增加失智風險。

2.保持運動習慣：提高肌肉量、代謝，有效防止老化。

3.維持良好作息：使皮膚、大腦充分休息，維持正常認知能力。

4.每天攝取充足水分：維持體液平衡狀態、降低老化速度。

5.外出載口罩：空污易增加失智風險，加速認知功能衰退。

6.保持好心情：憂鬱狀態易增加失智症風險。

7.適當學習：學習新事物，幫助刺激認知能力。

8.避免肥胖：脂肪使腦部發炎、受損，使認知功能衰退。

9.避免頭部外傷：腦震盪、腦部腫瘤等等，會增加失智風險。

10.避免噪音環境：長期在高壓、不安的環境會增加失智風險。

關鍵字：

健康, 大腦, 飲食, 預防失智, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

15年來最慘！Burberry傳被收購　買家是「羽絨服之王」

15年來最慘！Burberry傳被收購　買家是「羽絨服之王」

外表社牛實則超內向三大星座！TOP 1把隨和當掩護　任何事不走心的孤獨感

外表社牛實則超內向三大星座！TOP 1把隨和當掩護　任何事不走心的孤獨感

哪隻手是你放鬆時的狀態？測試近期的你內在狀況

哪隻手是你放鬆時的狀態？測試近期的你內在狀況

成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備2種特質 家裡整潔就是最好風水！日常「7個微習慣」　家裡久住也不亂 劉詩詩妝容讓人認不出　像孫悟空項鍊一樣72變 楊紫瓊從夢露金髮變妹妹頭　獨一無二珍珠鍊襯百變天后 勞力士史上最貴Daytona自動上鍊錶誕生　首款彩虹圈錶逾2億元拍出 成功人士管理時間7原則　「不要把行程塞滿」 張韶涵的勞力士官方店買不到　改裝Daytona錶150萬起跳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面