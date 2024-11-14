《影后》曾莞婷戲裡金句太寫實！戲外永遠維持體重4字頭瘦身秘訣公開

▲曾莞婷。（圖／取自曾莞婷IG）

圖文／CTWANT

在《影后》裡飾演有點傲嬌性格女演員「潘茵茵」的曾莞婷，雖然本人個性完全不是這種需要時時被捧在手心的小公主，但得隨時努力才能維持好身材這件事，可是戲裡戲外都一樣！今年已經42歲的曾莞婷，身高168公分體重卻從來沒有超過5字頭，修長纖細的好比例怎麼養成的？讓我們一起看看她的瘦身秘訣吧！

1.瘦手臂小運動：手打圈+手臂抬起

曾莞婷提到，手打圈是她在家最常做的動作之一。雙手平舉、掌心朝外，轉動手臂畫圈，再將雙手併攏在胸前、手肘貼著手肘向上抬，每天重複50次，就能有效鍛鍊手臂肌肉，消除蝴蝶袖。

2.瘦腰運動：踮腳尖走路

對於「腰間肉」，曾莞婷也分享了她的居家瘦腰秘訣。她會保持站姿，雙手往上延伸，踮起腳尖在家中來回走動，這個簡單的動作不僅能訓練腰側肌肉，還能幫助塑造馬甲線。

3.簡單減肥餐：豆漿+水煮蛋+香蕉

運動之外，飲食管理同樣重要！曾莞婷的早餐食譜非常簡單：一杯溫豆漿、兩顆水煮蛋和一根香蕉。豆漿和水煮蛋中的蛋白質能增強飽足感，促進肌肉生長；而香蕉中的膳食纖維有助於腸道健康，維持血糖穩定，讓你一天元氣滿滿！

4.靠牆罰站減重法

上班族或學生總是沒時間運動？曾莞婷推薦「靠牆站立」，只需每天花5分鐘靠牆站，保持肩胛骨和臀部緊貼牆面，不僅能幫助減輕水腫，還能有效改善體態。

5.再忙也要抬腿！

曾莞婷透露她的美腿秘訣就是「每天泡腳和抬腿」。睡前靠牆抬腿30分鐘，能幫助血液循環，改善腿部浮腫，即使再累，也要記得堅持，這就是她逆天美腿的關鍵。

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