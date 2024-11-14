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金秀賢驚喜出任Jo Malone品牌代言、TOM FORD邀來裘莉拍攝唇膏大片

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

擁有頂流代言人加持總能為品牌注入買氣，Jo Malone請來金秀賢成為亞太區品牌大使、TOM FORD也邀來安潔莉娜．裘莉來拍攝廣告大片，這樣賞心悅目的畫面，誰不心甘情願掏錢買單？

▲▼金秀賢驚喜出任Jo Malone亞太區大使 。（圖／品牌提供）

▲金秀賢的氣質被Jo Malone相中。

英倫香氛品牌 Jo Malone 宣布金秀賢成為亞太區品牌大使，也是品牌首次以韓籍頂流演員加入品牌大使行列。Jo Malone 全球品牌總經理 Jo Dancey 分享：「我們非常榮幸邀請金秀賢成為Jo Malone London 亞太區品牌大使，作為一位才華洋溢與最具影響力的當代演藝人員，透過戲劇作品傳遞真摯細膩與溫暖的療癒力量，為世界各地開啟嶄新連結。」

▲▼金秀賢驚喜出任Jo Malone亞太區大使 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 檜木與雪松芳醇香水。

金秀賢也大方分享自己成為品牌大使的心情：「真的非常開心能夠與 Jo Malone London 合作，香水是工藝的縮影，香氣的靈魂與層次充滿無限可能，散發一種獨特而強韌的力量。我一直非常喜愛檜木與雪松芳醇香水以及鼠尾草與海鹽香水，非常榮幸成為 Jo Malone London 家族的一員。」

▲▼金秀賢驚喜出任Jo Malone亞太區大使 。（圖／品牌提供）

▲裘莉是代言唇膏的不二人選。

甫宣佈與國際巨星安潔麗娜·裘莉（Angelina Jolie）合作的TOM FORD，11月中釋出裘莉演繹的全新水潤緞光設計師唇膏影像廣告大片，作為一名前鋒的開拓者、奧斯卡金像獎、金球獎和東尼獎得主的裘莉早已是電影界、戲劇界和時尚界的巨星，更早已在全球確立了她獨一無二的地位。

▲▼金秀賢驚喜出任Jo Malone亞太區大使 。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 全新設計師唇膏。

該廣告大片由世界知名的攝影大師 Mert Alas 和 Marcus Piggott 負責執掌，以電影形式向每位女性致敬女性特有之美與強大的力量。這部影片中裘莉演繹著一位熱愛拍攝電影影片的角色，她在影片中凝視著自己的同時，更擦上TOM FORD充滿標誌性的經典唇色#16 Scarlet Rouge 展現力量與自信。

關鍵字：

金秀賢, 安潔莉娜裘莉, JoMalone, TOMFORD, 品牌大使

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