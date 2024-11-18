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《影后》詹懷雲的5件事！演過的劇都很紅　呆萌犬系男友私下穿搭超帥氣

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《影后》最搶鏡的年下男詹懷雲爆紅！這位「萌狗系」帥哥居然在工地搬過地磚，小奶狗出道10年經歷一次看！

▲詹懷雲在《影后》飾演年下男小奶狗『流氓』與楊謹華大談姊弟戀。（圖／取自詹懷雲IG）

圖文／CTWANT

Netflix熱播台劇《影后》大家都看了嗎？在劇中飾演年下男小奶狗『流氓』一角的詹懷雲，跟楊謹華飾演的大明星周凡上演姊弟戀，劇中更以一段經典台詞受到注目「那個….我是獅子座，O型，身高183.7。我的人生座右銘是活在當下….我覺得很重要，所以我刺在手上。」當下詹懷雲那有如萌狗般的呆萌感不知道迷倒多少少女，到底詹懷雲是誰？原來他已經出道10年，男二角色數不完，一起來看看他的10年歷程！

《影后》最搶鏡的年下男詹懷雲爆紅！這位「萌狗系」帥哥居然在工地搬過地磚，小奶狗出道10年經歷一次看！

▲詹懷雲。（圖／取自詹懷雲IG）

1.在西門町被電影《行動代號：孫中山》劇組挖掘，拍了第一部電影

1998年出生的詹懷雲，其實已經出道10年了，卻一直沒真正大紅，剛開始出道是因為在西門町逛街被劇組邀請參加演員徵選，亮麗的外型讓他脫穎而出，2014年他以易智言導演的電影《行動代號：孫中山》主角阿左出道，更入圍了第9屆亞洲電影大獎最佳新演員獎。

（圖／擷取自網路）

▲詹懷雲以《行動代號：孫中山》主角阿左出道。（圖／擷取自網路）

2. 曾一邊試鏡、一邊去工地搬磚

詹懷雲並非一帆風順，他雖然很早開始踏入演藝圈，但他跟《影后》劇中的史艾瑪初期時一樣，私底下也很努力的在邊試鏡邊打工，包括在咖啡廳工作、到工地搬磚、還去過度小月打工，不怕髒不怕累的他，因為覺得這樣的工作有彈性，才能方便他去試鏡！

（圖／取自詹懷雲IG）

▲（圖／取自詹懷雲IG）

3.半路出家做音樂

演戲到一半，他卻半路出家開始創作音樂！詹懷雲原來也有音樂夢，饒舌音樂是他的另一個夢想，於是他將重心擺在音樂上，綁起辮子，認真做音樂，他還寫過饒舌歌曲：〈I'm waiting〉、〈失敗者〉等，自己作詞作曲，相當有才華。

4.演出的戲劇檔檔都是紅片

參演過許多大片的詹懷雲，原來也有演出藍正龍第一次執導的電影《成功補習班》，劇中飾演藍正龍的角色「張正恆」青年時期！讓許多人驚訝，原來那個是他？！另外，去年爆紅的台劇《人選之人—造浪者》中，他也飾演公正黨年輕幕僚成員凱開，現在回想起來，今年加入了《影后》演員陣容，飾演起在飯店工作的年輕服務生，與女明星「周凡」談起怦然心動的姊弟戀，雖然每個篇幅都不大，但角色確實都蠻多變，他跟大片都頗有緣分，可說是一直以來都是最帥男配。

（圖／取自詹懷雲IG）

▲（圖／取自詹懷雲IG）

5.時尚穿搭超帥氣

身高183cm的他，在劇中穿飯店制服超帥氣，他不管是運動休閒風或是全套西服，這位年下小奶狗都能完美詮釋！像是最近他就穿著SANDRO的休閒立領T，搭配藍色休閒褲，實在是超級可愛！而正裝也能詮釋得很好的他，穿起英國品牌ALLSAINTS的整套焦糖色西裝更顯摩登紳士風！

詹懷雲穿著穿著SANDRO的休閒立領T，搭配藍色休閒褲。（圖／取自詹懷雲IG）

▲詹懷雲穿著穿著SANDRO的休閒立領T，搭配藍色休閒褲。（圖／取自詹懷雲IG）

詹懷雲穿上英國品牌ALLSAINTS整套焦糖色西裝更顯摩登紳士風（圖／取自詹懷雲IG）  

▲詹懷雲穿上英國品牌ALLSAINTS整套焦糖色西裝更顯摩登紳士風。（圖／取自詹懷雲IG）  

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關鍵字：

周刊王, 影后, 詹懷雲

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