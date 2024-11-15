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最容易出軌的4個星座男！第一名婚後不甘寂寞容易出事

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最容易出軌的四個星座，射手、天蠍男這個小動作不能不防！

▲12星座男的劈腿指數有多高。（示意圖／hyunjun95、chang._.a ig）

圖文／CTWANT

都說男生很難把持住，萬一有女生倒貼，就會出軌，每個人性格不一樣，日本網站ananweb就曾經做過分析調查12星座的男性，看看他們潛在的劈腿可能性有多高？

第四名

天蠍座：劈腿指數75

天蠍男本來就是視覺性的動物，又很肉慾，自己本身也善於營造氣氛，大部分的天蠍男因為夠神秘帶點距離感，也很容易引起女生的歡迎與注意，喜歡偷吃的他們劈腿可能性也蠻高！

第三名

天秤座：劈腿指數80

天秤男基本上溫和有禮，也善於社交，非常容易跟女生打成一片且聊得開，這也讓他的偷吃可能性大增，有時候喜歡曖昧一下的天秤座莫名其妙就跟人家偷吃了！

第二名

雙子座：劈腿指數90％

雙子男天性愛玩，且喜歡新鮮事物，較為喜新厭舊，今天突然看上一個人也不奇怪，但他的速度來得快去得也快，猶豫不決的他總是偷吃太多讓自己也不知道該選誰！

第一名

射手座：劈腿指數95

射手男本身就是愛玩又不甘寂寞的個性，尤其結了婚萬一覺得對方或是生活變得一成不變很無聊，萬一遇到對方很主動的女生，就非常有可能發生一夜情！

所以如果你是他們的另一半，心臟也要夠大顆，並隨時把自己保養好，才不會當真的發現對方偷吃劈腿後掉到無底的深淵，把自己照顧好，隨時處在很沉穩的心境中，並保持樂觀開心的心態，也會讓另一半覺得你更有吸引力！styletc小編也要推薦給你吸引對方費洛蒙的秘密法寶，讓你隨時讓對方處在『新鮮』狀態！

1. L’ERBOLARIO蕾莉歐金花簇香氛系列和銀花簇香氛系列

L’ERBOLARIO蕾莉歐「金花簇香氛系列」蘊含保濕滋養與鎮靜身心兼具的黃金鳶尾、一枝黃花與金合歡蜜，在保養的同時也能被淡雅的香氣簇擁著。「銀花簇香氛系列」則選用調理、緊實肌膚的帚石楠與冰川艾蒿等珍貴成分，並揉合薰衣草，在放鬆時刻也能享有一絲清新感受。 

含讓家裡洋溢著低調奢華、天然柔和香氣的擴香瓶$1,500元（原價$2,480元）。小資女孩們也能輕鬆入手的「經典沐浴組（金花簇/銀花簇沐浴乳250ml與沐浴球）」組合，優惠價只要$550元（原價$900元）。（圖／品牌提供）

▲含讓家裡洋溢著低調奢華、天然柔和香氣的擴香瓶1,500元（原價2,480元）。小資女孩們也能輕鬆入手的「經典沐浴組（金花簇／銀花簇沐浴乳250ml與沐浴球）」組合，優惠價只要550元（原價900元）。（圖／品牌提供）

L’ERBOLARIO蕾莉歐金花簇擴香瓶200ml、金花簇潤膚霜250ml、銀花簇潤膚乳200ml。（圖／品牌提供）

▲L’ERBOLARIO蕾莉歐金花簇擴香瓶200ml、金花簇潤膚霜250ml、銀花簇潤膚乳200ml。（圖／品牌提供）

2. 香緹卡極緻純金賦活乳霜升級版+金緻晶透光飾底霜

香緹卡頂級天花板的GOLD極緻純金系列推出「極緻純金賦活乳霜升級版」，透過純素24K黃金保養X360度植萃維穩抗老配方，打造賦活滿電年輕肌質！使用日本最頂級純淨的24K黃金，能為疲憊虛弱的肌膚灌注滿滿青春能量並提升舒緩效能，讓你每天都能讓肌膚處在巔峰狀態，讓這幾個星座的男生看到你會發光！

全新極緻純金賦活乳霜升級版結合 24K黃金及 360 度植萃維穩抗老配方，奶油般的質地能迅速滲透吸收，溫潤融入滋養肌膚，隨時煥發健康光采。CHANTECAILLE 極緻純金賦活乳霜升級版50ml/16,600元。（圖／黃筱婷攝）

▲全新極緻純金賦活乳霜升級版結合24K黃金及360度植萃維穩抗老配方，奶油般的質地能迅速滲透吸收，溫潤融入滋養肌膚，隨時煥發健康光采。CHANTECAILLE極緻純金賦活乳霜升級版50ml／16,600元。（圖／黃筱婷攝）

另外妝前先塗抹上香緹卡金緻晶透光飾底霜，除了結合保養功能及妝前修飾的保養型彩妝，為妝前的肌膚補滿水分並柔焦修飾，同時為肌膚開光，提亮澎潤，可全臉或局部使用。

最容易出軌的四個星座，射手、天蠍男這個小動作不能不防！

▲香緹卡金緻晶透光飾底霜30ml／3,200元。（圖／黃筱婷攝、品牌提供）

3. MOROCCANOIL摩洛哥紫色優油

護髮油霸主MOROCCANOIL繼小藍瓶後再推出全新摩洛哥紫色優油！讓你的秀髮一抹無敵順，這個全新推出的小紫瓶，是專為提亮、淨化髮色所設計的摩洛哥紫色優油，承襲經典優油配方，特別添加專業紫羅蘭色調，能校正、去除髮色中惱人黃銅色調，同樣十項全能，髮色更明亮純淨。

許多使用者表示，使用一次摩洛哥紫色優油後即可令挑染線條重現亮麗光彩，讓大家相當驚艷。

按壓 1~2 下的摩洛哥紫色優油均勻塗抹於濕髮或乾髮上，並依照日常習慣造型。想要讓髮色更純淨，建議每週使用 2-3 次，或根據需要使用。搭配MOROCCANOIL 矯色洗髮露與矯色護髮劑一起使用，淨亮髮色效果更佳。MOROCCANOIL摩洛哥紫色優油50ml/1,550元（圖／品牌提供）

▲按壓1~2下的摩洛哥紫色優油均勻塗抹於濕髮或乾髮上，並依照日常習慣造型。想要讓髮色更純淨，建議每周使用2-3次，或根據需要使用。搭配MOROCCANOIL矯色洗髮露與矯色護髮劑一起使用，淨亮髮色效果更佳。MOROCCANOIL摩洛哥紫色優油50ml／1,550元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 星座, 出軌

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