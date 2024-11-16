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吃太飽也不行！「5個讓大腦變笨的行為」　你中了幾個？

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▲▼大腦變笨的5個原因。（圖／Unsplash）

睡眠不足會讓反應變慢。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每天被時間追趕，是不是也覺得腦子變得不好使了？事情記不起來、出門總是丟三落四嗎？網搜讓大腦變笨的5個行為，你也中了嗎？

▲▼大腦變笨的5個原因。（圖／Unsplash）

▲吃太飽不僅對消化不好，對腦也有影響。

#每天都吃很飽

你是吃得快又吃得飽的人嗎？每次非要吃到撐才肯罷手，研究顯示，長期吃太飽容易給消化器官帶來負擔，若是長時間不改善，有較大的機率導致腦動脈硬化，因此建議每餐吃七分飽就好。

#睡眠不足

你也是熬夜一族嗎？長時間睡眠不足，容易導致大腦記憶力下降，就連反應也會變得遲鈍，所以別再熬夜了，累了就躺下培養睡意，才是明智之舉。

#長時間低頭

現代人手機不離手，每個人通勤或是移動的時候，都習慣低頭滑著手機，要知道長期姿勢不良，不僅會導致頸椎疼痛，影響大腦供血，讓你的記憶力和反應力都變得不太好。

▲▼大腦變笨的5個原因。（圖／Unsplash）

▲高熱量的垃圾食物容易讓人變遲鈍。

#飲食不健康

吃得乾淨很重要，若用餐總是挑選高鹽、高油、高糖食物，容易讓人大腦變得遲鈍，所以吃對東西不僅能減重，更能變健康。

#不喜歡說話

有人天生喜歡嘰嘰喳喳，也有人喜歡享受獨處，不太愛和別人交流，研究顯示與他人交流能夠鍛鍊大腦的語文區和思維能力，多交朋友還能擴展生活圈。

關鍵字：

大腦, 記憶力, 健康, 習慣, 生活

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