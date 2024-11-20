勞力士與國家地理學會「保護地球 · 恒動不息」亞馬遜探險計劃落幕　喚醒世人保育流域的起點

▲七支國家地理探險家隊伍在七個截然不同的環境中進行研究。（圖／勞力士提供，下同）

時尚中心／台北報導

亞馬遜雨林被譽為「地球之肺」，一直是全球保育關注焦點，相形之下，亞馬遜縱橫交錯、連接森林的龐大河流網絡卻往往遭到忽略，此流域不僅孕育出壯麗景觀，還對整個地球影響深遠，因此自2022年起國家地理學會與勞力士合作推行「保護地球 · 恒動不息」亞馬遜探險計劃，由七支隊伍歷時兩年深入亞馬遜河流域與當地社區合作，了解複雜的水下生態系統，並研究氣候變化對它們的影響，國家地理學會探險家兼攝影師湯瑪斯・帕斯查克（Thomas Peschak）攜帶相機跟隨各隊伍並拍下照片，透過他的鏡頭，重塑大眾對亞馬遜的看法。



這七支國家地理探險家團隊包括：

• 貝克．佩里（Baker Perry）與湯姆．馬修斯（Tom Matthews），他們在奧桑加特山（Nevado Ausangate）海拔逾6,000米處的冰川（世界上海拔最高的冰川之一）附近搭建一座氣象站，以更好地監測亞馬遜河的重要水源地。

▲比高．瓦卡亞與其團隊運用先進技術追蹤評估安地斯熊族群的健康狀況。

• 露芙梅莉．比高．瓦卡亞（Ruthmery Pillco-Huarcaya）與安德魯．惠特沃斯（Andrew Whitworth），他們深入評估安地斯熊族群的健康狀況，並揭示了在氣候變化影響下，安地斯熊對雲霧林復育的關鍵作用。

▲蒂亞戈．席爾瓦（Thiago Silva）與茱莉亞．塔瓦雷斯（Julia Tavares）。

• 蒂亞戈．席爾瓦（Thiago Silva）與茱莉亞．塔瓦雷斯（Julia Tavares），他們運用鐳射雷達技術掃描森林的季節性濕地並調查濕地的功能屬性，以深入了解樹木如何適應環境變化。

▲安德瑞莎．史卡賓（Andressa Scabin）和勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得主若昂．坎波斯．席爾瓦（João Campos-Silva）。

• 安德瑞莎．史卡賓（Andressa Scabin）與勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）得主若昂．坎波斯．席爾瓦（João Campos-Silva），他們與當地社區合作，致力於研究及保護亞馬遜地區六種重要的水生巨型生物。

▲2024年勞力士國家地理年度探險家獎得主費爾南多．特魯希略（Fernando Trujillo）數十年來一直致力保護亞馬遜江豚。

• 欣斯比．卡迪羅- 基羅斯（Hinsby Cadillo-Quiroz）、 珍妮佛．安琪- 阿瑪雅（Jennifer Angel-Amaya）與喬許．韋斯特（Josh West），他們負責調查因人類活動形成的人工池塘，為修復這些面目全非的地貌，尋找解決方案。

• 瑪麗亞．希梅娜．瓦爾德拉瑪（María Jimena Valderrama）與2024年「勞力士國家地理年度探險家」費爾南多．特魯希略（（Fernando Trujillo），他們追蹤統計粉紅江豚的種群數量，評估江豚血液中的污染物含量，並將其作為監測河流健康狀況的指標。

▲貝納迪諾在這個獨特的棲息地中他發現了科學界第一片完全生長在淡水中的紅樹林。

• 安傑洛．貝納迪諾（Angelo Bernardino）與 瑪格麗特．奧禾（Margaret Owuor），他們深入調查大西洋沿岸的紅樹林，並發現科學界已知的首片生長於淡水環境中的紅樹林。

水下的野外世界

An aquatic wilderness

亞馬遜河流域棲息著約三百萬種動植物物種，降雨量也是全球之冠。該河及其支流的水循環，不僅孕育出壯麗景觀，還對整個地球影響深遠。七支隊伍與當地社區合作，了解複雜的水下生態系統，並研究氣候變化對它們的影響。帕斯查克攜帶相機跟隨各隊伍並拍下照片，將他們的發現與世界分享。

▲帕斯查克說：「這個鮮為人知的水底世界是我報導過最複雜的故事。」

帕斯查克解釋：「這個水下野外世界的大小媲美澳洲，但我們甚少有機會透過水下鏡頭體驗亞馬遜。展示這些生態系統的非凡之處非常重要。」

帕斯查克沿著亞馬遜淡水羽流至加勒比海，並在該處拍攝到兩隻棱皮龜幼龜。他指出：「大部分人相信亞馬遜的旅程止於其河口。但事實上，淡水羽流會向北流動數千英里，穿過加勒比海，我們在那裡發現了一個仍然受到該河流系統影響的生態系統。」

這個區域甚少有水下攝影作品，因為亞馬遜許多的渾濁水域均非常危險或難以前往。帕斯查克說：「這個鮮為人知的水底世界是我報導過最複雜的故事。」

在亞馬遜河流域探索兩年後，探險團隊的成員比以往更確信瞭解這些複雜水系統的重要性。他們借助帕斯查克的攝影作品，與世界分享研究成果，並改變大眾對亞馬遜的看法。他說：「我們不僅需要研究人員關心亞馬遜流域，更需要所有人的關注。我們需要科學論文，但我們亦必須將這種智慧與通俗的敘事方式結合起來，以盡可能吸引更多人關注。」

勞力士與國家地理學會「保護地球・恒動不息」亞馬遜探險計劃歷時兩年圓滿落幕，但七支隊伍的科研考察結束以及帕斯查克震撼人心的攝影報導並不是終點，而是喚起世人正視亞馬遜河流域保育的起點。亞馬遜地區地域廣袤，對全球的碳封存及氣候調節至關重要，影響地球的未來舉足輕重，因此著手改善森林濫伐、環境污染及生物多樣性減少的問題，刻不容緩。

「保護地球・恒動不息」亞馬遜探險計劃 - 鏡頭下的世界





