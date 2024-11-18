「國民初戀」秀智成為CELINE全球品牌大使！同款Nino包已經火紅必收

▲上個月秀智生日時，已經背著CELINE包款入鏡。（翻攝自秀智IG）



圖文／鏡週刊

秀智，這位2010年時以女團miss A成員出道的韓國女藝人，有著「國民初戀」的稱號，近2年在韓劇《我的女神室友斗娜》、《安娜》中的精彩演出令人稱道，她更憑藉後者奪得第二屆青龍系列大獎女主角賞。日前CELINE公布由她擔任全球品牌大使，這對於品牌與秀智個人而言，不啻是一個全新的嘗試與開始。

法國精品品牌CELINE近期動作頻頻，先是於10月初投下震撼彈，公布任職近7年的創意總監Hedi Slimane正式卸任，緊接著聲明該職位由前Polo Ralph Lauren設計師、Phoebe Philo得力助手Michael Rider出任，而在他的任期還未開始（2025年初生效）之前，秀智擔任新任品牌大使的消息已經確認。

▲秀智是新任的CELINE全球品牌大使。（CELINE提供）

由品牌釋出的形象照片中，可以看到秀智節節俐落卻又優雅低調的一身暗黑色系裝扮，有著明顯金屬扣飾的啞光短版皮外套與短裙，搭配上漆亮皮長筒跟靴，手腕上掛著的，則是有著明顯提把的Teen Nino包款。對於即將來臨的2025年，相信時尚迷們都引頸盼望交由秀智詮釋出的Michael Rider時代新CELINE。

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