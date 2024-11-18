fb ig video ETtoday search mobile

「國民初戀」秀智成為CELINE全球品牌大使！同款Nino包已經火紅必收

>

上個月秀智生日時，已經背著CELINE包款入鏡。（翻攝自秀智IG）

▲上個月秀智生日時，已經背著CELINE包款入鏡。（翻攝自秀智IG）

圖文／鏡週刊

秀智，這位2010年時以女團miss A成員出道的韓國女藝人，有著「國民初戀」的稱號，近2年在韓劇《我的女神室友斗娜》、《安娜》中的精彩演出令人稱道，她更憑藉後者奪得第二屆青龍系列大獎女主角賞。日前CELINE公布由她擔任全球品牌大使，這對於品牌與秀智個人而言，不啻是一個全新的嘗試與開始。

法國精品品牌CELINE近期動作頻頻，先是於10月初投下震撼彈，公布任職近7年的創意總監Hedi Slimane正式卸任，緊接著聲明該職位由前Polo Ralph Lauren設計師、Phoebe Philo得力助手Michael Rider出任，而在他的任期還未開始（2025年初生效）之前，秀智擔任新任品牌大使的消息已經確認。

秀智是新任的CELINE全球品牌大使。（CELINE提供）

▲秀智是新任的CELINE全球品牌大使。（CELINE提供）

由品牌釋出的形象照片中，可以看到秀智節節俐落卻又優雅低調的一身暗黑色系裝扮，有著明顯金屬扣飾的啞光短版皮外套與短裙，搭配上漆亮皮長筒跟靴，手腕上掛著的，則是有著明顯提把的Teen Nino包款。對於即將來臨的2025年，相信時尚迷們都引頸盼望交由秀智詮釋出的Michael Rider時代新CELINE。

更多鏡週刊報導
石英今辦告別式　上百位演藝圈同仁將為他送行
上坂堇聲優才華迷倒粉絲　大讚台灣便利商店超好逛
五月天《回到那一天》合體「頭號勁敵」Energy　阿信爆料牛奶拉鐵門鎖人三天三夜

關鍵字：

鏡週刊, CELINE, 秀智

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

CELINE新爆款Nino包穿什麼都搭！NewJeans Danielle、瑪格羅比示範給妳看

CELINE新爆款Nino包穿什麼都搭！NewJeans Danielle、瑪格羅比示範給妳看

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強 星巴克11／18限定「第二杯半價」　11／22全商品88折優惠 開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到等於白買 台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用 愛馬仕「彩虹豬鼻子」雙指戒絕美　高級珠寶把鑽石變稜鏡好有哏 2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌！零細紋＋超狂川字腹肌保養秘訣公開 《影后》詹懷雲的5件事！演過的劇都很紅　呆萌犬系男友私下穿搭超帥氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面