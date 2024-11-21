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冬季穿搭必備！Jennie示範如何以CHANEL耳罩搭出休閒運動風

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

作為保護耳朵免受寒風凍襲的單品，耳罩絕對是實用大於美感的功能型配件，但千萬別小看，今年冬季它們以更加時髦的樣子成為最新秋冬配件寵兒，因為BLACKPINK Jennie就這樣戴。

冬季的冷風總能喚起人們對保暖的需求，耳罩在功能與造型之間遊走，在Jennie示範後迅速回歸成為我們的時髦配件，是冬季穿搭絕對不可忽視的亮點。

▲Jennie戴上香奈兒最新冬季系列的耳罩，前往日本，可愛又時髦。

時尚達人的保暖時髦法寶

其實，耳罩的歷史最早可以追溯到19世紀之時，彼時為了抗寒保暖，多為機能性單品。之後，各大時尚品牌從實用性出發，注入更多樣的設計，讓耳罩成為造型中舉足輕重的一部分。一如以往，Prada、Miu Miu和Loewe等品牌就曾將毛絨材質與科技結合，推出適合日常穿搭與克服極地旅行的多功能耳罩，甚至有品牌曾將珠寶元素融入耳罩設計，讓它成為高級時裝配件。

▲Chanel推出2024/25 Coco Neige 羊毛耳罩，好像可口的銅鑼燒，可愛極了。

隨著後疫情時代戶外活動的興起，以及人們對舒適與美感並存的需求提升，耳罩作為一種貼合身體與日常冬季的配件，呼應了「實用即時尚」的當代哲學。同時，今年耳罩在Jennie的示範之後，在某種程度上也彰顯了Y2K風格美學的再次延伸。其實早在千禧年代初期，毛絨耳罩與明亮色彩也曾一度成為當時青少年時髦標誌，從「甜美青澀」到「成熟摩登」各種款式都可見到。

耳罩穿搭指南

Jennie示範休閒風格

選擇毛絨質感的耳罩，搭配運動風羽絨服或運動褲，既保暖又俐落。亮色耳罩是點亮暗色冬裝的好選擇，例如橙色或螢光綠，能為整體穿搭注入活力，而Jennie則是選擇焦糖色系來增加甜美度。

Jennie以藍色羽絨外套搭配同款圖案的深色牛仔褲，最後再戴上焦糖色耳罩，溫暖的毛茸茸設計，立即為一身打扮注入可愛的時尚感，配上一杯暖呼呼的熱飲，就是冬季甜美療癒啊。

耳罩不僅是對冬季配件的點亮，更是一種時尚與生活方式融合的態度象徵。所以，無論你是為了功能還是風格，這個冬季，讓耳罩成為你穿搭中的精彩亮點，既保護身體，也能完全地傳遞個人品味，以下推薦品項，讓你提早準備冬季的時髦打扮。

最流行的耳罩款式

CHANEL 2024/25 Coco Neige 羊毛耳罩

CHANEL 2024/25 Coco Neige焦糖色雙面剪羊毛耳罩，毛茸茸的焦糖色羊毛，絕對是今年秋冬卡哇伊的亮點配件。

Prada黑色羊毛禦寒耳罩

Prada黑色羊毛禦寒耳罩飾有搪瓷金屬三角標誌，保暖又時髦。

Celine 護耳冬帽

Celine棉及尼龍Triomphe護耳冬帽，100%棉、100%長毛羊皮襯裡，Triomphe貼片，從頭頂到耳朵都保暖了。

香奈兒 2024/25 Coco Neige 系列護耳帽

香奈兒 2024/25 Coco Neige系列推出可愛的護耳帽，絕對讓你秋冬可可愛愛的。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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● 時髦蜈蚣必備！2024 秋冬黑靴盤點，奢華設計、實用款式...選出你的命定黑靴

關鍵字：

美麗佳人, Jennie, 耳罩, Chanel, Prada, Celine

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