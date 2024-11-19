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卡戴珊家族惡搞老媽生日！全家穿「滿版媽媽睡衣」辦派對

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

美國知名的卡戴珊家族大家長克里斯詹納（Kris Jenner）11月5日迎來69歲生日，全家一起穿上「滿版媽媽」睡衣來惡搞老媽的生日，這搞笑又溫馨的慶生方式，是身為平民的我們也能嘗試的！

美國知名的卡戴珊家族Kardashian Jenner Family，家庭中的大家長克里斯詹納（Kris Jenner）於今年2024年11月5日迎來69歲生日，家中女兒們齊聚來給媽媽過生日，雖然金卡戴珊（Kim Kardashian）沒有出席，但其他女兒們包括美妝大亨凱莉珍娜（Kylie Jenner）、國際超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、克羅伊卡戴珊（Khloe Kardashian）與考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）全都參與度滿分，一起穿上了印滿媽媽Kris Jenner大頭的睡衣，以惡搞幽默的方式來開心慶祝。

對於平時螢幕前總是光鮮亮麗的她們來說，穿上如此搞笑的睡衣、以最日常的樸素模樣聚在一起，看起來確實頗為反差，但卻給人一種意外親近的感受，是否就像你我的平凡家庭一樣，不需要買什麼天價的禮物，只要能一起玩樂就是最棒的家庭時光。

而這樣的幸福我們也能擁有！類似的客製化睡衣其實有不少店家有提供服務，上網搜尋即能找到許多選擇，不論是家人、朋友還是情人，你心裡是不是已浮現了想把他製作成「滿版睡衣」的人選了？此外，「客製行李箱套」也是網路上相當熱門的話題，訂製一款專屬的大頭圖案行李箱套，出國時就能輕易在行李轉盤上找到自己的行李箱。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 超模Bella Hadid、Kendall Jenner都在背，認識法國小眾品牌Elleme的魅力

● 向GD權志龍學絲巾穿搭！本篇蒐羅10套頭巾穿搭範本：Jennie、Hailey Bieber…早已跟上

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 卡戴珊家族, 凱莉珍娜, 坎達兒珍娜

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