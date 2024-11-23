韓星愛牌陸續登台！EPT、Matin Kim、高允貞代言全台首店亮點＋必買單品

▲韓星愛牌陸續登台。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近韓國潮流品牌可說是一個接著一個在台灣開幕，讓不少時尚迷激動不已！今天要介紹的三大韓星愛牌分別是「EPT」、「Matin Kim」和「Marithé Francois Girbaud」，趕快來看看這些品牌有什麼獨特的魅力和必買單品吧！

EPT－潮鞋控的天堂，快閃打卡必去！

EPT（East Pacific Trade）在韓國可是潮鞋迷們的必備選擇！這個品牌以潮流美學重新詮釋運動鞋和滑板鞋，結合鮮明外型設計和先進的鞋底緩衝泡棉技術，不僅讓穿著者體驗到極致的舒適感，還能輕鬆展現休閒時尚感，是許多韓星日常穿搭中的必備鞋款！而這次由瑪黑家居選物攜手EPT在台北中山店開設全台首間快閃店，活動期間從11／15到12／24，以「機場航廈」為主題的店裝設計，店內滿滿的機場元素，從行李輸送帶到街頭塗鴉等設計，一秒帶你飛去韓國潮流街頭，超適合拍照打卡。

▲EPT全台首間限定快閃店就在瑪黑家居中山店。（圖／品牌提供）

更棒的是，為慶祝台灣首間EPT期間限定快閃店盛大開幕，開幕期間也將推出全球獨家限定活動，包含好吃又好拍的限定甜點「鞋盒翻糖起司蛋糕」，加上品牌吉祥物Nibble的手繪馬卡龍，還有相關購物優惠活動，凡購買任兩雙鞋款或服飾可享有95折優惠之外，消費滿3,999元以上還有襪子或帆布袋的好禮能一起帶回家喔。

▲現場有拍貼機可以玩還有美食可以吃。（圖／品牌提供）

▲幾乎與韓國一樣的佛心定價，當然要趁現在有購物優惠時入手最聰明。（圖／品牌提供）

Matin Kim－極簡優雅的韓流風格

韓國時尚品牌Matin Kim以「簡約時髦」與「日常經典」為核心，透過獨特的剪裁與設計巧妙融合了極簡與華麗，作品既實穿又充滿時尚感，讓它迅速成為潮人們心中的寶藏品牌，不論是鍊條鐵牌包、風衣外套、短版T-shirt等皆經常出現在韓流偶像的街拍中，深受年輕男女喜愛。

▲Twice Momo、少女時代潤娥及aespa Ningning，都是Matin Kim的粉絲。（圖／取自藝人IG）

Matin Kim將於11月底在台北南西商圈開設全台首店，成為品牌在台灣的第一個據點，店內的品項齊全，讓大家能夠輕鬆購入到這些備受追捧的經典單品，不管是想要打造簡約風還是個性穿搭，Matin Kim都是你的好選擇。

▲Matin Kim經典鐵牌鍊包、Matin Kim衝風衣長版外套、Matin Kim後背包、Matin Kim切線短版T-shirt、Matin Kim短版T-shirt／各價格店洽。（圖／品牌提供）

Marithé Francois Girbaud－法式街頭潮流席捲台北

來自法國的經典街頭品牌Marithé Francois Girbaud也即將進駐台北威秀商圈，預計於12月底開幕！這個品牌成立於1972年，以創新的牛仔布材質應用與大膽的設計聞名，尤其是寬鬆牛仔褲和立體剪裁等開創性的技術，更讓它在潮流圈內奠定了一席之地，連許多韓國明星如高允貞、Crush還有IU等也經常穿著品牌的單品現身各大場合。據悉這次威秀商圈的旗艦店將引進品牌全系列的服裝與配件，讓台灣的潮流愛好者也能輕鬆入手這些法式經典單品，享受充滿街頭感的時尚風範！

▲IU跟高允貞身上穿的Marithé Francois Girbaud單品，也是熱賣款。（圖／取自藝人IG）

▲M+F Girbaud長袖針織衫、M+F Girbaud短袖針織衫、M+F Girbaud大托特包、M+F Girbaud棒球連帽／各價格店洽。（圖／品牌提供）

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