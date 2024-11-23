fb ig video ETtoday search mobile

韓星愛牌陸續登台！EPT、Matin Kim、高允貞代言全台首店亮點＋必買單品

>

韓星愛牌陸續登台！「EPT」、「MATIN KIM」、「Marithé Francois Girbaud」全台首店必逛亮點整理！

▲韓星愛牌陸續登台。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近韓國潮流品牌可說是一個接著一個在台灣開幕，讓不少時尚迷激動不已！今天要介紹的三大韓星愛牌分別是「EPT」、「Matin Kim」和「Marithé Francois Girbaud」，趕快來看看這些品牌有什麼獨特的魅力和必買單品吧！

EPT－潮鞋控的天堂，快閃打卡必去！

EPT（East Pacific Trade）在韓國可是潮鞋迷們的必備選擇！這個品牌以潮流美學重新詮釋運動鞋和滑板鞋，結合鮮明外型設計和先進的鞋底緩衝泡棉技術，不僅讓穿著者體驗到極致的舒適感，還能輕鬆展現休閒時尚感，是許多韓星日常穿搭中的必備鞋款！而這次由瑪黑家居選物攜手EPT在台北中山店開設全台首間快閃店，活動期間從11／15到12／24，以「機場航廈」為主題的店裝設計，店內滿滿的機場元素，從行李輸送帶到街頭塗鴉等設計，一秒帶你飛去韓國潮流街頭，超適合拍照打卡。

EPT全台首間限定快閃店就在瑪黑家居中山店。（圖／品牌提供）

▲EPT全台首間限定快閃店就在瑪黑家居中山店。（圖／品牌提供）

更棒的是，為慶祝台灣首間EPT期間限定快閃店盛大開幕，開幕期間也將推出全球獨家限定活動，包含好吃又好拍的限定甜點「鞋盒翻糖起司蛋糕」，加上品牌吉祥物Nibble的手繪馬卡龍，還有相關購物優惠活動，凡購買任兩雙鞋款或服飾可享有95折優惠之外，消費滿3,999元以上還有襪子或帆布袋的好禮能一起帶回家喔。

現場有拍貼機可以玩還有美食可以吃。（圖／品牌提供）

▲現場有拍貼機可以玩還有美食可以吃。（圖／品牌提供）

幾乎與韓國一樣的佛心定價，當然要趁現在有購物優惠時入手最聰明。（圖／品牌提供）

▲幾乎與韓國一樣的佛心定價，當然要趁現在有購物優惠時入手最聰明。（圖／品牌提供）

Matin Kim－極簡優雅的韓流風格

韓國時尚品牌Matin Kim以「簡約時髦」與「日常經典」為核心，透過獨特的剪裁與設計巧妙融合了極簡與華麗，作品既實穿又充滿時尚感，讓它迅速成為潮人們心中的寶藏品牌，不論是鍊條鐵牌包、風衣外套、短版T-shirt等皆經常出現在韓流偶像的街拍中，深受年輕男女喜愛。

Twice Momo、少女時代潤娥及Aespa Ningnin，都是MATIN KIM的粉絲。（圖／取自藝人IG）

▲Twice Momo、少女時代潤娥及aespa Ningning，都是Matin Kim的粉絲。（圖／取自藝人IG）

Matin Kim將於11月底在台北南西商圈開設全台首店，成為品牌在台灣的第一個據點，店內的品項齊全，讓大家能夠輕鬆購入到這些備受追捧的經典單品，不管是想要打造簡約風還是個性穿搭，Matin Kim都是你的好選擇。

MATIN KIM經典鐵牌鏈包、MATIN KIM衝風衣長版外套、MATIN KIM後背包、MATIN KIM切線短版T-shirt、MATIN KIM短版T-shirt／各價格店洽。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim經典鐵牌鍊包、Matin Kim衝風衣長版外套、Matin Kim後背包、Matin Kim切線短版T-shirt、Matin Kim短版T-shirt／各價格店洽。（圖／品牌提供）

Marithé Francois Girbaud－法式街頭潮流席捲台北

來自法國的經典街頭品牌Marithé Francois Girbaud也即將進駐台北威秀商圈，預計於12月底開幕！這個品牌成立於1972年，以創新的牛仔布材質應用與大膽的設計聞名，尤其是寬鬆牛仔褲和立體剪裁等開創性的技術，更讓它在潮流圈內奠定了一席之地，連許多韓國明星如高允貞、Crush還有IU等也經常穿著品牌的單品現身各大場合。據悉這次威秀商圈的旗艦店將引進品牌全系列的服裝與配件，讓台灣的潮流愛好者也能輕鬆入手這些法式經典單品，享受充滿街頭感的時尚風範！

IU跟高允貞身上穿的Marithé Francois Girbaud單品，也是熱賣款。（圖／取自藝人IG）

▲IU跟高允貞身上穿的Marithé Francois Girbaud單品，也是熱賣款。（圖／取自藝人IG）

M+F Girbaud長袖針織衫、M+F Girbaud短袖針織衫、M+F Girbaud大托特包、M+F Girbaud棒球連帽／各價格店洽（圖／品牌提供）

▲M+F Girbaud長袖針織衫、M+F Girbaud短袖針織衫、M+F Girbaud大托特包、M+F Girbaud棒球連帽／各價格店洽。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
新婚2月得知妻子罹癌...無良丈夫「烙跑」失聯　妻過世後遭判刑
女兒狂捐近200萬善款！老爸崩潰「她沒有行為能力」　淚求基金會退款：養老錢
3套房產全給兒…不孝子竟「推倒老母」爸媽心碎　法院判決大快人心

關鍵字：

周刊王, 韓牌, EPT, MATIN KIM, Marithé François Girbaud

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？

選一杯沒毒的飲料　測試你現在幸福嗎？

最難哄的三大星座女！TOP 1連生氣都理智　沒給改善方案不和好

最難哄的三大星座女！TOP 1連生氣都理智　沒給改善方案不和好

超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」

超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」

羽絨外套＆羽絨背心6種搭配技巧　學院風、山系風格男女生都適合 最社恐的三大星座！TOP 1警惕心超高、很難建立信任關係 「DIMOO WORLD x CASETiFY 」夢境奇幻樂園空降信義香堤廣場 勞力士古董錶盤變色更搶手　紫外線照出黑轉棕色「熱帶面盤」 UNIQLO X ANYA HINDMARCH第二彈開箱！大眼睛＋微笑線超幽默　可愛袖套必收 5款「底妝聖品」日韓女生激推比紫色蜜粉還好用　雪花蜜粉還能帶妝睡 以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面