Big City巨城周年慶11／28登場　111間快閃店食衣住行買好買滿

▲巨城2024周年慶將在11／28開跑，此為去年人潮照。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新竹Big City巨城購物中心周年慶11／28壓軸登場，今年再度嚴選111間快閃店，其中有40%櫃位都是首進桃竹苗，囊括食衣住行需求選項，家電、甜點、保養品、母嬰、寵物跟紅酒等，準備讓民眾好好嚐鮮、逛好逛滿，部分店櫃消費滿3,000元送250元；家電3C單筆消費滿1萬元送500元，此外每天還推出不同滿額禮，消費滿1,988元即可兌換。

Big City遠東巨城購物中心周年慶從11／28至12／9登場，針對APP會員推出1至3樓、5F、B1部分店櫃單筆消費滿3,000元送250元抵用券：3C家電單筆滿1萬元送500元抵用券，11／28至11／30全館累計消費滿15,000元送450元抵用券、12／1至12／3全館累計消費滿12,000元送350元抵用券，還有不同天數的高消費加碼回饋，再搭配銀行刷卡滿額禮層層疊加，炒熱新竹年底最後一波買氣。

巨城表示，今年完成超過800坪的改裝工程，導入桃竹苗獨家品牌，包括「HOKA」、「National Geographic Apparel」、寶寶瑜珈按摩「Cocco Spa」，4F美食街和7F主題餐廳陸續開幕的13家獨特泰、韓、中、越、日、台菜系品牌，包括戶外、嬰童、餐飲都是目前新竹地區最炙手可熱的類別，在周年慶也推出特別優惠。

此外為讓消費者嚐鮮，週年慶期間也特別引進111間快閃店，其中4成櫃位都是首進新竹，包括Blackpink演唱會進場乘坐的AIRWHEEL電動行李箱、近期在寵物界熱門的Jolly Pet智慧貓砂機，還有超受歡迎的台中百年老店雪花齋等話題品牌都進駐，讓在地消費者不用遠跑也能嚐鮮。

▲巨城2024周年慶B1 集雅社「WHIRLPOOL 590公升變頻對開門冰箱」，原價56,100元、特價39,900元；1F National Geographic Apparel「ARCHELON 雙層刷毛全開拉鍊長袖連帽上衣」推薦價6,680元。

而今年會員來店禮更是天天有新貨，以草綠色設計為主題，推出摺疊椅凳、露營椅、提把便當盒、腳踏墊、摺疊收納箱、旅行壓縮包組、餐罐組、浴巾跟大容量擴充旅行袋等實用商品，卡友當日單筆消費滿1,988元即可兌換。

▲巨城2024周年慶1F HOKA「U Clifton L Athletics 路跑鞋」，原價5,280元、特價3,696元 限量20雙。

