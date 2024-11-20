「乳液面膜」保濕法正夯！　女星田中美奈實肌膚亮到會發光

▲田中美奈實擁有女生憧憬的好肌膚。（圖／翻攝自IG/bitekicom）

記者曾怡嘉／台北報導

日本女星田中美奈實從主播轉變為演員，她的出色的外型備受喜愛，也因為常分享保養美容與戀愛心情，一躍成為日本女性最受歡迎藝人，聊到保養，她最重視的就是保濕，而她補水從內到外，難怪肌膚如此透亮，她的美肌秘訣一次告訴你。

#保濕是一切

她曾在節目上表示保濕要做足，肌膚才會透亮，除了每天喝水3000ml，每天更是使用加濕器，就算是旅行也是隨身攜帶，可見她多麼在乎保濕這件事。

#乳液面膜是最愛

很多女生不喜歡使用乳液，是因為擔心乳液會很黏，但她坦言自身體驗過後，完全不會有黏膩的刻板印象，首先先將化妝棉用化妝水浸濕，化妝水的量一定要足夠，接著將化妝棉撕成多層敷在臉上，濕敷約3-5分鐘左右，接著再在化妝棉上塗抹大量乳液，就能阻止水分蒸發。

水感乳液推薦

▲Kaneno DEW彈潤膜法晶乳，80ml，1,350元。

質地濃潤細緻，將潤澤送至角質層，塗抹後滑順不黏膩，打造上妝最佳狀態。同時為肌膚鎖住豐沛水量，持久水嫩澎潤。

▲德卡 水芹活性露，50ml，1,850元。

清爽無油質的保濕乳液結合益生源及水芹、黃瓜、檸檬、牛蒡等植物精萃，形成植萃保護層，並透過滋養好菌來平衡肌膚微生菌叢，當作妝前乳使用，可讓後續底妝更服貼。

▲OSAJI 大人肌彈潤調理乳，60g，1,500元。

添加阿爾卑斯玫瑰萃取、VC甘油，補水同時延緩肌膚老化，銀耳多醣形成水溶性保護膜，防止水分流失、鎖住養分，維持全天候水感潤澤。