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3大精品品牌加入美妝大戰！CELINE、GUCCI登台必買　小資女也負擔得起

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（圖／品牌提供）

▲下半年帶來一股精品美妝潮流。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚精品品牌紛紛在下半年攻進美妝圈，帶來一股精品美妝潮流，讓YSL Beauty、Chanel Beauty、Giorgio Armani Beauty等已經在美妝圈打滾已久的前輩也緊張起來，到底這些新起的時尚精品三大品牌有哪些必買的品項，styletc小編做好總整理，讓你初階買準買好，不撒大錢！

1.CELINE BEAUTÉ首度曝光Le Rouge唇膏

CELINE BEAUTÉ在正式進軍美妝市場前，其實早在2019年就推出美妝類的第一波CELINE高訂香水系列，而正式擁有CELINE BEAUTÉ這個名稱則是在2023年，由前品牌創意總監Hedi Slimane創立，當初他更親自設計了瓶身、外盒、刷具等一系列。今年，CELINE BEAUTÉ終於在10／31進駐台北101，首發品項就是Le Rouge系列唇膏！

CELINE BEAUTÉ Le Rouge唇膏即將在台北101買得到！（圖／品牌提供）

▲CELINE BEAUTÉ Le Rouge唇膏在台北101買得到！（圖／品牌提供）

許多編輯試用過都說這款唇膏的光澤和頂級乳霜質感的膏體質地，讓雙唇覺得非常舒適，重點是非常顯色完美、顏色具有前衛時尚感，而首發的#01 ROUGE TRIOMPHE是火焰紅色，但別擔心，在2025年將會陸續上市共15色緞面款唷！

CELINE 也推出美妝周邊品項，包括MAISON0171_CELINE 鱷魚皮革金色飾面化妝鏡(黑色、咖色)/110,000元、CELINE復古梳等。（圖／品牌提供）

▲CELINE也推出美妝周邊品項，包括MAISON0171_CELINE 鱷魚皮革金色飾面化妝鏡（黑色、咖色）／110,000元、CELINE復古梳等。（圖／品牌提供）

2.GUCCI 絲潤氣墊粉底SPF 20/PA++

以往GUCCI BEAUTY都只在GUCCI精品專門店才買得到，終於品牌在上個月於忠孝SOGO 1樓開設專門的GUCCI BEAUTY專櫃，品牌主打的這款絕美絲潤氣墊粉底，外包裝印上GUCCI特有復古感的獅子圖騰，妝感則是主打光澤保濕妝效，更有完美遮瑕力不會過於粉感，可以輕鬆打造輕感的高段妝容！

GUCCI BEAUTY絲潤氣墊粉底SPF 20/PA++(共7色)/2,900元。（圖／品牌提供）

▲GUCCI BEAUTY絲潤氣墊粉底SPF 20/PA++（共7色）／2,900元。（圖／品牌提供）

3.Dolce&Gabbana Beauty 撒丁金絲珠寶系列DG寶石之吻奢緞唇膏

Dolce&Gabbana Beauty在上個月火熱於台北忠孝SOGO開幕，韓國開幕當天更邀請到全球品牌大使也是韓國女神文佳煐到現場！令人非常期待品牌的必買新品！

其中冬季主打這款限量的奢潤唇膏靈感源自迷人的珠寶，璨金色管身點綴上不同的珠寶，盡顯奢華質感，讓喜愛Dolce&Gabbana的你畫上他們家的美妝也如此高調閃耀。顯色度非常適合接下來PARTY的時節，質地也是十分輕盈且柔滑，讓妳上色容易，雙唇也非常舒適柔嫩。

▲精品美妝 。（圖／翻攝自IG）

▲Dolce&Gabbana Beauty撒丁金絲珠寶系列DG寶石之吻奢緞唇膏全系列4色包括：115寶石橘棕、210鑽石玫瑰、415瑪瑙紅棕、420石榴酒紅Emerald Scarlet／1,700元。（圖／品牌提供）

另外一款則是許多網友推薦，就是DG寶石之吻的奢潤唇膏#00珍珠光采，同樣是奢華的金色管身鑲嵌許多不同珠寶，讓你一擦全天候滋潤雙唇，同時比起一般潤唇膏，這款能直接為雙唇帶來鑽石般的閃耀水潤光澤。

3大精品品牌加入美妝大戰！CELINE BEAUTÉ、GUCCI BEAUTY、DOLCE & GABBANA BEAUTY登台，小資女也負擔的起必買推薦TOP3！

▲Dolce&Gabbana Beauty撒丁金絲珠寶系列DG 寶石之吻奢潤唇膏#00珍珠光采／1,700元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 精品, 美妝, CELINE, GUCCI, Dolce&Gabbana

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