周杰倫歷屆MV女主角「十年顏值不變」　曾愷玹、桂綸鎂私下保養秘訣曝

文／美人圈

天王周杰倫大巨蛋演唱會倒數，不知道各位是否如願成為有票的幸運兒？倘若沒搶到票也別氣餒，先一起回味周杰倫MV撫慰難過的心吧！近期重聽周杰倫經典老歌，默默發現當中欽點的J女郎們即便過了數十年依舊維持神級美貌，讓不少粉絲都感嘆：「看來老的只有我呀～」。本篇也精選出5位人氣極高的J女郎，並揭開她們的凍齡祕技，先準備好你的小本本抄筆記。

▲（左起）桂綸鎂、田馥甄、曾愷玹。（圖／IG@lunmei、@hebe_tien_0330、@kaikaitzeng0422）

2007年〈我不配〉－曾愷玹

唱進失戀男女們內心苦痛的〈我不配〉是周杰倫傳唱度極高的神曲之一，出演MV女主角的曾愷玹更是憑藉清新氣質樣貌，加上在床上逗弄鏡頭的畫面成為當時眾多男粉心目中的女神代表。如今40歲的曾愷玹即便當媽還是維持纖瘦好身材，就連素顏肌都毫無瑕疵，滑嫩細緻，她本人甚至自曝從未嘗試過醫美療程，時間彷彿就在她臉上靜止般！

被譽為是素顏女神的曾愷玹自曝私下保養秘訣就是「做好保濕」！肌膚乾燥是造成皺紋、鬆弛的最大原因，因此曾愷玹平時相當注重保濕，她會在敷面膜前先塗抹一層精華液再敷面膜，據說保濕的效果會更加乘。

▲曾愷玹出演〈我不配〉MV女主角。（圖／新浪、IG@kaikaitzeng0422）



2007年〈不能說的秘密〉－桂綸鎂

桂綸鎂於2007年出演周杰倫自導自演電影《不能說的秘密》，充滿知性的魅力加上演藝圈少見的特殊氣質和辨識度短髮，讓她圈粉無數！同樣40歲的桂綸鎂與過去幾乎沒有變化，肌膚依然緊緻無瑕又白嫩，且體態也完美複製17年前的「路小雨」。

佛系保養的桂綸鎂不僅維持身材不靠刻意節食，而是選擇清淡不油膩的輕食為主，平時外出她也會勤擦防曬，在室內或陰天也不放過，不讓紫外線有任何傷害肌膚的機會，難怪素顏也未見任何斑點和膚色不均的問題。

▲桂綸鎂於2007年出演周杰倫自導自演的電影《不能說的秘密》。（圖／IG@lunmei）

2005年〈楓〉－柯佳嬿

出道前曾是幼稚園老師的柯佳嬿因在2005年在台北捷運被星探發掘，而擔任周杰倫〈楓〉的MV女主角，清新脫俗的外型，加上充滿鄰家女孩氣息，讓她一舉成名！39歲柯佳嬿也是名符其實的凍齡女神代表，先前出演台劇〈想見你〉換上高中制服也無違和，臉上依舊紅潤飽滿，好膚質打趴一票嫩妹。

柯佳嬿維持少女彈潤肌的秘訣正是著重基本功，尤其是「清潔」！唯有認真清潔卸妝，後續保養品才能完整吸收，發揮最大功效。建議用最佳洗臉水溫大約是攝氏25～30度之間，這種溫水可使毛孔張開，清潔效果最佳，同時也最不易刺激肌膚。

▲柯佳嬿擔任〈楓〉的MV女主角。（圖／IG@alicekochiayen）

2006年〈退後〉－田馥甄 Hebe

每回周杰倫演唱會歌迷必點歌曲之一，絕對少不了2006年的〈退後〉！而〈退後〉MV女主角田馥甄Hebe，現年41歲氣質依舊，尤其是她透白的肌膚，更是羨煞一票女孩。

平時保養大走自然派的田馥甄透露自己除了著重保濕和防曬外，養成「早睡早起」的規律作息也很重要！過去的田馥甄也是重度熬夜者，但在深知熬夜是皮膚老化的隱形殺手後，她努力改變作息「早睡早起」，只要一到11點，就會準備洗澡、睡覺。沒有工作的時候她會確保自己「睡滿8小時」，定時、高品質的睡眠，能讓肌膚獲得充分時間與能量休息，藉此恢復彈性與光澤！

▲〈退後〉MV女主角是田馥甄Hebe。（圖／IG@hebe_tien_0330）

2003年〈晴天〉－賴薇如

朗朗上口的〈晴天〉是周杰倫的招牌情歌，陪伴許多歌迷度過青春歲月。據傳當時他一看到有著迷人大眼和清新氣質的賴薇如照片，就立刻點名要她出任MV女主角，還把自己首次的螢幕初吻獻給她！

39歲賴薇如即便已經過去21年仍然保持超強童顏，且膚況超光澤，根本沒有一絲皺紋，很難想像過去的她動不動就亂長痘痘，是痘痘肌代表！賴薇如自曝自己改善痘痘的方式就是戒掉蛋奶類食物，像是餅乾、蛋糕、麵包等，不僅明顯感受到粉刺、痘痘問題減少，還可以讓身材保持窈窕。

▲〈晴天〉是周杰倫的招牌情歌，賴薇如出任MV女主角。（圖／IG@imdoris_1230）

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