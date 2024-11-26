拯救秋冬黯淡無光！水感氣墊粉餅打造透亮好膚質

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

到了秋冬季節，底妝都紛紛變成帶有些微光澤，會比霧面更為自然通透，以下就分享多款光澤感的氣墊粉餅，不僅保濕滋潤，上妝更是快速省時。

＃LAURA MERCIER 煥顏無瑕光采氣墊粉餅，售價2,670元

講究原生肌膚質感的LAURA MERCIER在妝前乳系列可以說是專家，這次在底妝也推出雙色設計的氣墊粉餅，圓形粉蕊外層是膚色、內層是玫瑰粉膚色，一壓就可以沾取兩種色澤，輕拍打造勻淨透亮的底妝效果，連粉盒都是玫瑰金的設計，非常優雅。

＃雅芝 純萃光氣墊粉餅，售價1,650元

雅芝以植物萃取配方打造純素彩妝單品，不添加動物性成分以及做動物實驗，運用自然療癒的力量，帶給肌膚完美狀態，秋冬季節全新發表的純萃光氣墊粉餅，可以呈現出自然微霧感的妝效，添加煙醯胺、玻尿酸等保濕成分，搭配水飛薊、朝鮮薊植萃對抗外在刺激。

【加碼推薦】

＃香緹卡 金緻晶透光飾底霜，售價3,200元

不想有明顯妝感、但是又想要有均勻好膚況，香緹卡的金緻晶透光飾底霜絕對是心機首選，純素的單品運用最純粹的植物萃取胜肽，在塗抹於肌膚的同時，既可以修飾出自然好膚況，更可以為肌膚注入保養能量，等於上妝多久就保養多久，每一分每一秒都在抗老逆齡。