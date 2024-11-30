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「生活看似停滯但一直在往前」　即使過著相同的日子也要期待片刻的絢爛

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文／人物誌

你也有對生活提不起勁的時候嗎？總是覺得每天都過著相同的日子，對於未來沒有期待，更找不到生活的意義，漸漸的也失去快樂的自己。

這樣僵化的生活狀態就像蒙上了一層灰，即使感覺黯淡無光，也依舊沒有抹去塵土的動力。

▲《影后》劇照。（圖／FB@bornforthespotlight，下同）

能每天做重複的事　是很厲害的！

其實，這樣的感受在任何年紀都會出現。還記得高中準備學測的那段日子，幾乎每位學生的生活都只剩讀書、考試、吃飯、睡覺，我也不例外，每天都過著一樣的日子，就像一台工具機械，日日沒有靈魂的不停轉動。

也許是這樣的氣氛過於凝重，老師也察覺到了，有天上課前她特地幫大家加油打氣，其中她說：「能每天一直做著重複的事，是很厲害的。」那瞬間，一股暖流湧入，原來這樣日復一日的生活可以被理解，還能得到讚賞。

至今，這句話仍會迴盪在我腦海。偶爾，看著巷口開了10幾年的早餐店，再咀嚼著這句話。其實不只我，街道上的每個人也都是這樣在過日子。老闆娘也是天未亮就起床準備工作，每天煎著荷包蛋、烤著吐司，朝氣勃勃的跟客人說早，日復一日，元氣依舊如初，真的好厲害。

生活看似停滯　其實一直都在往前走

生活的反覆感會出現在任何時候，不管再怎麼有目標、有理想，在走向下一個階段前，都要過著重複的生活。我們所感受到的停滯感，經常在這時候出現，它可能會讓我們感到力不從心，或消磨掉對生活的熱情。

在還沒意識到這個感受會日常般出現時，總是會在厭倦生活的夜晚，徹夜思考「為什麼生活會那麼無趣？」或許，喜歡穩定規律生活的人，不會有這樣到煩惱，但相信多數人都曾被這樣的感覺困擾過。

在面對這樣的感受時，通常大家都是急切的想著如何改變生活，不過在等待改變的過程中，得先讓自己轉念。最重要的就是把它當成日常，看似停滯的生活，其實一直都在往前走，日復一日的轉動痕跡，都是通往未來的養分，能平靜安穩的過著相同的日子，也是一種歲月靜好，而每個平淡無奇的日子，都是為了生活中片刻的絢爛。

在生活中有停滯不前的感受，是件正常不過的事。在開啟每一段新生活後，接續的便是重複再重複的日子。即使厭倦難免，仍要好好珍惜。就像一期一會的相遇般，此刻厭倦的生活可能是以後想念不已的時光。

延伸閱讀

30 歲後的質感減法生活：比起向別人證明 Who I am，人生更應該浪費在對的人事物身上

「往自由的車 叫割捨」〈大人〉：褪去愛情外殼，那是趟自己與自己和解的旅程

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 影后, 生活

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