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超酷「小熊軟糖茶」實在太可愛！可單吃、還能沖泡變水果茶

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記者李薇／台北報導　圖／twgteaofficial IG、João Sousa @joaolejoy

台灣人愛喝茶，從手搖飲到各式茶飲口味選擇很多，但你有喝過「小熊軟糖茶」嗎？來自新加坡的奢華茶葉品牌TWG Tea就把茶濃縮製作成超可愛的小熊軟糖，不僅可以直接食用，更是可以加入熱水或是冰塊，讓軟糖融化直接變茶飲，有夠酷。

TWG Tea,Perfumer H,小熊軟糖,茶,香氛,香氛蠟燭。（圖／IG）

一顆顆小巧的泰迪熊軟糖擁有多種顏色，不同的顏色代表不同水果香氣以及茶的結合，比如：粉紅色包裝的小熊軟糖，就是以白茶為基底，搭配樹莓、香草製作而成的口味，橘色包裝則是橘子搭配肉桂的味道，總共推出大約7種口味，目前僅在限定國家販售，像是新加坡、澳門、越南等等。

TWG Tea,Perfumer H,小熊軟糖,茶,香氛,香氛蠟燭。（圖／IG）

有趣的是這款小熊軟糖不僅帶有茶香味，更可以有多種花式吃法，單吃可以感受到茶葉與水果交織的濃郁香甜，當然也可以直接加熱水變成一杯好喝的熱飲，也能夠加入熱水先化開之後，再直接倒入冰塊混合，製作出視覺療癒、口味獨特的冷飲。

TWG Tea,Perfumer H,小熊軟糖,茶,香氛,香氛蠟燭。（圖／IG）

受到英國著名的美食作家Nigel Slater的影響，Perfumer H品牌創辦人暨調香師Lyn Harris設計出獨特的盛宴居家香氛系列，把兩人初次見面的景象：在喬治亞風格古宅的地下室裡，一同啜飲著熱茶，並享用著加入糖漬柳橙、荳蔻與葡萄乾的薑味蛋糕，透過巴拉圭苦橙葉、突尼斯橙花、肉桂、丁香等香氣打造的香氛蠟燭，描寫彼此相遇的溫馨午後。

關鍵字：

TWG Tea, Perfumer H, 小熊軟糖, , 香氛, 香氛蠟燭

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