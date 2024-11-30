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寒流下雨必備長版羽絨外套、絨毛雪靴　法國雙品牌聯名保暖系列超夯

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

越來越冷的溫度也得開始準備寒流來的應對方案。PALLADIUM X JOTT全新冬季系列能夠根據自身需求，做好防寒準備！

來自法國的軍靴品牌PALLADIUM與同樣為法國品牌的JOTT攜手打造了PALLADIUM X JOTT「Rhona Collection隆河聯名系列」，系列共帶來5款輕羽絨軍靴及3款同色羽絨外套，單品符合現代人的都市移動需求與高機能性，適合下雨天和寒流時搭配使用！

飛行外套

經典的飛行外套設計搭配足夠的保暖性和俐落剪裁，無論男女都適合，軍綠配色更能為造型帶來標誌性的風格重點。

▲PALLADIUM X JOTT 聯名羽絨外套（軍事綠），NT$8,990。

長版羽絨外套

衣櫃中除了一般的羽絨外套版型，本季不妨考慮入手長版羽絨外套，長版設計能蓋住雙腳，讓你在行走間也能擁有足夠的保暖度，有效抵擋強烈寒流！

▲PALLADIUM 冬季長版羽絨風衣（棉花糖色），NT$7,390。

經典軍靴

品牌標誌性的軍靴設計，在冬季系列中以全白配色亮相，經典的飛機輪胎大底，呈現雙品牌的獨特設計與工藝細節，白色更是好搭易上手的色調選擇。

冬季雪靴

本季系列更以滑雪為靈感，推出WOOL PACK冬季絨毛系列，絨毛雪靴有著PALLASHOCK雙層厚度巧克力大底與防潑水麂皮鞋面，為冬日造型增添足下分量感，也適合計畫前往雪國旅行的人參考。

絨毛穆勒鞋

最後是同為WOOL PACK冬季絨毛系列的絨毛麂皮穆勒鞋，鞋款將柔軟的絨毛內裡結合潑水麂皮鞋面，保暖與實用機能兼具，搭載PALLADUNE橡膠輪胎大底更提供耐用的穩固特質，是冬天除了雪靴外的好選擇。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, PALLADIUM, JOTT

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