fb ig video ETtoday search mobile

10款旅遊必備美髮神器！抗高溫、防潮濕、抵強風　護髮祕技一次收

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

旅行在外，應該隨著氣候狀態改變整理頭髮的方法，才能維持髮絲柔順、服貼。且看專家提供的各種護髮對策！

雨季、濕熱抗毛躁必知

當你處於潮濕環境時，頭髮會變得更捲曲，這是因為過多的濕氣積聚在髮絲纖維上，導致髮絲膨脹變得毛躁，且除了外觀變化外，髮質本身也會受到影響。此時梳理頭髮好像可以暫時讓髮型受到控制，但事實上髮型師並不建議這麼做，除非你早進行了離子燙，否則不會有奇蹟發生！

防潮最佳選擇－護髮油

整理髮絲的唯一選擇就是使用護髮油，它們就像雨衣可以阻隔外來的濕氣。推薦使用含有乳油木加上高嶺土配方產品，具有防護和滋養效果，可防止頭髮變得捲曲；洗髮精則可選擇質地輕盈的膠狀質地更為清爽，能清除頭皮上因濕熱而過度分泌的油脂。

防潮濕神器推薦

AVEDA 直感輕亮抗燥凝露，NT$,1380

快速撫平毛麟片，髮絲瞬間提升五倍滑順度。徹底阻絕濕氣，即便在高濕度環境下，仍可維持72小時完美零毛燥。

rahua 保濕舒緩亮澤護髮乳（免沖洗），NT$1,200

免沖洗護髮乳，可直接噴灑於乾髮或濕髮上，幫助阻擋濕氣、抗毛躁，以rahua果油搭配印加果油、有機芒果糖，深層滋養每根髮絲；布里蒂果油富含β-胡蘿蔔素，能保護頭髮免於UVA傷害。推薦一般、乾燥受損、粗硬髮質的人使用。

Oribe 捲髮心計抗糾結控捲保濕乳，NT$1,280

隨心所欲地馴服不聽話的粗硬髮或自然捲髮，使頭髮更柔亮及輕鬆造型。其獨特的配方能有效被頭髮吸收，強化髮絲的每一個部位，創造完整的防護層，即使在最潮濕的環境中也能對髮絲擁有絕佳的掌控力。

強風侵襲讓秀髮更加乾燥

如果強風吹得頭髮呈現瘋狂狀態，不但看起來狼狽，也會對髮絲產生傷害，尤其是海風的碘含量很高，會導致頭髮更加乾燥。Leonor Greyl創辦人Maylis Denizet補充，強風也會對頭髮纖維造成嚴重破壞，變得容易打結。

慵懶低髮髻　不敗防風髮型推薦

這時整理要訣就是將頭髮紮起！法國髮型師Christophe-Nicolas Biot喜歡用髮夾整理髮型，你可以綁一個慵懶的低髮髻，顯得既酷又優雅；更簡單的做法是使用鯊魚夾，它一直是整理髮型的懶人幫手。記得在頭髮綁紮完畢，手中塗抹一點日用髮霜，輕輕滑過秀髮，然後戴上帽子，也是另一個對抗強風的方法。

先護髮再洗髮　能減少糾結斷裂

晚上更別忘了進行護髮。不論選擇潤澤或滑順的洗髮乳、潤髮乳或髮膜護髮產品皆可，以恢復秀髮的柔軟與韌性。Maylis Denizet建議，想快速恢復髮絲健康，可以酌量使用保養髮油，在掌中稍加溫熱，再塗抹於乾燥髮絲，輕輕滑過每一根頭髮。等待十五分鐘，然後將頭髮淋濕，清洗頭髮即可。

保濕護髮神器推薦

Leonor Greyl 海藻修護護髮膜，NT$1,350

蘊含海藻精華、藜麥蛋白、鼠尾草頂級養護配方，能深層潤澤修護因染燙而乾燥、缺水、分岔的受損髮絲，形成天然防護膜，同時強化髮質結構、恢復彈力。

Hair Rituel by Sisley 賦活重升超導修護髮膜，NT$3,900

擁有柔和沁潤、厚實的乳霜質地，輕柔包覆每根髮絲，形成保護膜抵禦外界傷害，防止水分流失的同時帶來滋潤與柔順效果，重煥絲綢般迷人光澤與質感。立即改善乾燥毛躁的髮質，使秀髮如絲般光滑亮麗。

L’Occitane 草本深層修護精華油，NT$880

瞬效撫平毛鱗片，既能從外部重整角質層，自內部滋養髮芯，蘊含歐白芷精華油、植物神經醯胺、5種植萃精華油、蓖麻籽油、甜杏仁油、維他命原B5及維他命E，一抹徹底揮別毛躁、髮尾分岔和斷裂困擾，可用於濕髮或乾髮。

L’Oreal Paris 金緻護髮精油柏木櫻桃限量版

修護髮絲，同時為頭髮披上一層清甜櫻桃淡髮香，蘊含地中海柏木精粹油，加上裸感科技，-16%黏膩感，達到輕盈修護，讓髮絲秀髮柔順度&光澤度大大提升。

陽光海灘護髮守則

觀察頭髮與頭皮的乾燥程度，夠幫助你制定出遠門前的美髮計畫。髮型師Christophe Nicolas Biot說明，如果頭皮開始感到緊繃，表示頭皮可能有脫水狀態，此時如果再加上密集出汗，就會加速水分流失。

度假前制定染髮計劃

紫外線也是氣候對頭髮最主要的傷害，加上染髮劑與其他化學藥劑，都會讓頭皮變得敏感，此時如果長時間曝曬在太陽下，會令頭髮十分脆弱。因此，Christophe Nicolas Biot建議，不妨在度假前提早染髮，或是要求髮型師選用溫和含半植物成分的染髮用品。

海島假期間減少洗髮次數

假期間最佳的護髮方式，就是限制洗髮次數，尤其是前往海邊度假！Pyla髮型沙龍的髮型師David Lucas表示，經歷度假潮後，不少客戶都前來尋求養護髮質。其實當你在海邊度假時，每周只需洗髮一到兩次即可，並記得在髮尾擦上細緻、滋潤的護髮乳。

使用紫色洗護產品避免髮色枯黃

有染髮的人，可以考慮使用紫色洗髮精去中和黃銅色調，避免氧化作用讓髮色變調太快。如果為了遮蓋過多白髮而染髮，在紫外線和海水的雙重作用下，也會導致色調快速流失，此時最佳護理方法，就是在短暫濕髮時噴上無須沖洗的護髮產品。

抗高溫護色神器推薦

MORROCANOIL 摩洛哥紫色優油，NT$1,550

全新推出專為提亮、淨化髮色所設計的摩洛哥紫色優油，承襲經典優油配方，特別添加專業紫羅蘭色調，能有效校正、去除髮色中惱人黃銅色調，同樣十項全能，髮色更明亮純淨。

Olaplex 歐啦4P號亮澤護色洗髮乳，NT$1,300

洗髮精裡面的微色素粒子亮采配方，可將色調平衡成分傳送至洗髮精無法深入的角質層多孔區域，讓漂淺髮恢復亮澤。乳油木果油富含必須脂肪酸和維生素，有助於補充水分並柔順髮絲。同時使用No.4P洗髮乳、No.5P護髮素完美鎖色，頭髮更有光澤又柔順。

Oribe 動心色欲漂色矯正精華，NT$1,400

提升髮色及明亮度，去除枯黃色調並增強健康活力 ，能提供高達232°C的抗熱防護，保護髮絲免受熱力傷害。強效保濕，深層滋養，改善頭髮乾燥分叉問題，修復及強韌染燙頻繁的脆弱髮絲。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 最新髮膜推薦！15款超好用產品與正確護髮技巧大公開

● 2024秋冬短髮3大趨勢統整＆6款造型盤點！復古、甜美、率性一次掌握

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美髮, 護髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

分手就做不回朋友三大星座！TOP 1感覺被背叛　當然要斷就斷乾淨

分手就做不回朋友三大星座！TOP 1感覺被背叛　當然要斷就斷乾淨

宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來

宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

先看到狐狸還是鋼筆頭？測試你的性格弱點 2024全台百貨超辛苦「巨城逆勢成長4.6%」　竹科消費力有多強？ 法國PIERRE HERMÉ「精品馬卡龍」免費吃！現賺150元的兌換方式公開 Lisa穿20萬LV男裝開法拉利超帥　戴200萬「錶王」更吸睛 第一眼看到人頭還是大手？測試你個性內斂還外向 舒淇25萬BV包掛公仔洩童心　可頌吊飾來自爆紅英國玩具牌　 西班牙王后美出新高度　古董衣配巨鑽項鍊優雅大氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面