10款旅遊必備美髮神器！抗高溫、防潮濕、抵強風　護髮祕技一次收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

旅行在外，應該隨著氣候狀態改變整理頭髮的方法，才能維持髮絲柔順、服貼。且看專家提供的各種護髮對策！

雨季、濕熱抗毛躁必知



當你處於潮濕環境時，頭髮會變得更捲曲，這是因為過多的濕氣積聚在髮絲纖維上，導致髮絲膨脹變得毛躁，且除了外觀變化外，髮質本身也會受到影響。此時梳理頭髮好像可以暫時讓髮型受到控制，但事實上髮型師並不建議這麼做，除非你早進行了離子燙，否則不會有奇蹟發生！

防潮最佳選擇－護髮油



整理髮絲的唯一選擇就是使用護髮油，它們就像雨衣可以阻隔外來的濕氣。推薦使用含有乳油木加上高嶺土配方產品，具有防護和滋養效果，可防止頭髮變得捲曲；洗髮精則可選擇質地輕盈的膠狀質地更為清爽，能清除頭皮上因濕熱而過度分泌的油脂。

防潮濕神器推薦

AVEDA 直感輕亮抗燥凝露，NT$,1380

快速撫平毛麟片，髮絲瞬間提升五倍滑順度。徹底阻絕濕氣，即便在高濕度環境下，仍可維持72小時完美零毛燥。

rahua 保濕舒緩亮澤護髮乳（免沖洗），NT$1,200

免沖洗護髮乳，可直接噴灑於乾髮或濕髮上，幫助阻擋濕氣、抗毛躁，以rahua果油搭配印加果油、有機芒果糖，深層滋養每根髮絲；布里蒂果油富含β-胡蘿蔔素，能保護頭髮免於UVA傷害。推薦一般、乾燥受損、粗硬髮質的人使用。

Oribe 捲髮心計抗糾結控捲保濕乳，NT$1,280



隨心所欲地馴服不聽話的粗硬髮或自然捲髮，使頭髮更柔亮及輕鬆造型。其獨特的配方能有效被頭髮吸收，強化髮絲的每一個部位，創造完整的防護層，即使在最潮濕的環境中也能對髮絲擁有絕佳的掌控力。

強風侵襲讓秀髮更加乾燥



如果強風吹得頭髮呈現瘋狂狀態，不但看起來狼狽，也會對髮絲產生傷害，尤其是海風的碘含量很高，會導致頭髮更加乾燥。Leonor Greyl創辦人Maylis Denizet補充，強風也會對頭髮纖維造成嚴重破壞，變得容易打結。

慵懶低髮髻 不敗防風髮型推薦

這時整理要訣就是將頭髮紮起！法國髮型師Christophe-Nicolas Biot喜歡用髮夾整理髮型，你可以綁一個慵懶的低髮髻，顯得既酷又優雅；更簡單的做法是使用鯊魚夾，它一直是整理髮型的懶人幫手。記得在頭髮綁紮完畢，手中塗抹一點日用髮霜，輕輕滑過秀髮，然後戴上帽子，也是另一個對抗強風的方法。

先護髮再洗髮 能減少糾結斷裂



晚上更別忘了進行護髮。不論選擇潤澤或滑順的洗髮乳、潤髮乳或髮膜護髮產品皆可，以恢復秀髮的柔軟與韌性。Maylis Denizet建議，想快速恢復髮絲健康，可以酌量使用保養髮油，在掌中稍加溫熱，再塗抹於乾燥髮絲，輕輕滑過每一根頭髮。等待十五分鐘，然後將頭髮淋濕，清洗頭髮即可。

保濕護髮神器推薦

Leonor Greyl 海藻修護護髮膜，NT$1,350

蘊含海藻精華、藜麥蛋白、鼠尾草頂級養護配方，能深層潤澤修護因染燙而乾燥、缺水、分岔的受損髮絲，形成天然防護膜，同時強化髮質結構、恢復彈力。

Hair Rituel by Sisley 賦活重升超導修護髮膜，NT$3,900



擁有柔和沁潤、厚實的乳霜質地，輕柔包覆每根髮絲，形成保護膜抵禦外界傷害，防止水分流失的同時帶來滋潤與柔順效果，重煥絲綢般迷人光澤與質感。立即改善乾燥毛躁的髮質，使秀髮如絲般光滑亮麗。

L’Occitane 草本深層修護精華油，NT$880



瞬效撫平毛鱗片，既能從外部重整角質層，自內部滋養髮芯，蘊含歐白芷精華油、植物神經醯胺、5種植萃精華油、蓖麻籽油、甜杏仁油、維他命原B5及維他命E，一抹徹底揮別毛躁、髮尾分岔和斷裂困擾，可用於濕髮或乾髮。

L’Oreal Paris 金緻護髮精油柏木櫻桃限量版



修護髮絲，同時為頭髮披上一層清甜櫻桃淡髮香，蘊含地中海柏木精粹油，加上裸感科技，-16%黏膩感，達到輕盈修護，讓髮絲秀髮柔順度&光澤度大大提升。

陽光海灘護髮守則



觀察頭髮與頭皮的乾燥程度，夠幫助你制定出遠門前的美髮計畫。髮型師Christophe Nicolas Biot說明，如果頭皮開始感到緊繃，表示頭皮可能有脫水狀態，此時如果再加上密集出汗，就會加速水分流失。

度假前制定染髮計劃



紫外線也是氣候對頭髮最主要的傷害，加上染髮劑與其他化學藥劑，都會讓頭皮變得敏感，此時如果長時間曝曬在太陽下，會令頭髮十分脆弱。因此，Christophe Nicolas Biot建議，不妨在度假前提早染髮，或是要求髮型師選用溫和含半植物成分的染髮用品。

海島假期間減少洗髮次數



假期間最佳的護髮方式，就是限制洗髮次數，尤其是前往海邊度假！Pyla髮型沙龍的髮型師David Lucas表示，經歷度假潮後，不少客戶都前來尋求養護髮質。其實當你在海邊度假時，每周只需洗髮一到兩次即可，並記得在髮尾擦上細緻、滋潤的護髮乳。

使用紫色洗護產品避免髮色枯黃



有染髮的人，可以考慮使用紫色洗髮精去中和黃銅色調，避免氧化作用讓髮色變調太快。如果為了遮蓋過多白髮而染髮，在紫外線和海水的雙重作用下，也會導致色調快速流失，此時最佳護理方法，就是在短暫濕髮時噴上無須沖洗的護髮產品。

抗高溫護色神器推薦

MORROCANOIL 摩洛哥紫色優油，NT$1,550

全新推出專為提亮、淨化髮色所設計的摩洛哥紫色優油，承襲經典優油配方，特別添加專業紫羅蘭色調，能有效校正、去除髮色中惱人黃銅色調，同樣十項全能，髮色更明亮純淨。

Olaplex 歐啦4P號亮澤護色洗髮乳，NT$1,300



洗髮精裡面的微色素粒子亮采配方，可將色調平衡成分傳送至洗髮精無法深入的角質層多孔區域，讓漂淺髮恢復亮澤。乳油木果油富含必須脂肪酸和維生素，有助於補充水分並柔順髮絲。同時使用No.4P洗髮乳、No.5P護髮素完美鎖色，頭髮更有光澤又柔順。

Oribe 動心色欲漂色矯正精華，NT$1,400



提升髮色及明亮度，去除枯黃色調並增強健康活力 ，能提供高達232°C的抗熱防護，保護髮絲免受熱力傷害。強效保濕，深層滋養，改善頭髮乾燥分叉問題，修復及強韌染燙頻繁的脆弱髮絲。

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