嘉義必住國際品牌飯店6亮點！早餐、霜淇林都能DIY　迎賓禮滿滿台灣味

文、圖／Ean

日前去了趟嘉義，除了品嚐當地美食與走訪幾家清單上的咖啡館，同時也首次入住「嘉義智選假日酒店」（Holiday Inn Express Chiayi）。作為IHG酒店集團在嘉義的首間插旗飯店，2020年開幕至今深獲不少IHG會員的高度評價！偏商務客定位的智選假日算是平價旅宿品牌，但嘉義這間可說是突破規格的超標之作，從硬體設施到服務、豐盛早餐到地方采風體驗，都能感受到企圖心及用心，讓我留下深刻印象。

▲客房配色不呆板而見質感，在同性質飯店中顯得出色。

▲一進房看到床上擺放來自飯店的迎賓禮，就讓人心生歡喜。

▲早餐採自助式，選擇多樣。



智選假日（Holiday Inn Express）的品牌定位

Holiday Inn Express隸屬於IHG集團，定位大約在3星級左右，房間簡單舒適、設施不多，像是不會有全日餐廳或泳池，但提供免費早餐，這是一大優勢。 若以日本星野集團來比擬，類似的品牌定位差不多是OMO3與OMO5。當有了比較正確的認知後再入住，就不會有錯誤期待。

聽說國際品牌飯店到了台灣，不少飯店業主多會讓飯店升一級，我覺得嘉義智選假日應就是蠻明顯的例子，相較於之前住過的幾間智選假日，這間確實有不少超出規格的硬體與服務，無怪乎不少住過的朋友都紛紛表示喜愛！整理6大亮點，若有機會造訪嘉義，不妨考慮下榻。

▲提供貼心的行李推車，是智選假日酒店的標配。

▲如何在既定規格中創造亮點，嘉義智選假日酒店看得到用心。

亮點 1：簡約中見設計的好眠客房

整體設計以深色系為主，簡約中見質感，8坪空間不覺侷促，特別是陽台還延伸客房的視野感，不過沒有在陽台擺放桌椅就較不會讓人久待。床鋪很大，使用的還是席夢思床墊，軟硬適中，此外搭配品牌標配的軟硬枕頭各一，顯見他們將讓客人睡場好覺的需求放在很優先的位置。臨睡前的最後一擊也很重要，我喜歡床頭有個總電源開關，睡覺時可方便一鍵全暗，算是新飯店的科技優勢。

▲8坪客房設計得宜，讓空間住起來舒適。

▲木作的彎角設計增添質感。

▲提供軟硬枕頭，讓客人自行挑選。

▲床頭燈控面板，能方便控制客房燈光。

▲泡壺茶，在房間內享受悠閒的午後時光。

亮點 2：智選假日才藝班，領略在地工藝文化

慚愧在嘉義就讀研究所的那三年對當地文化涉獵很少，正好利用年底前推出的周六限定 – 嘉義智選假日才藝班來稍稍把學分補上。10／19～12／28的每周六下午4點，在飯店1樓安排嘉義在地的手作體驗，包括番路鄉公興社區種子貓頭鷹、竹崎鄉金獅社區招財竹蟹、新港鄉板頭社區馬賽克拼貼，每場次提供20個名額，預訂房間後可立即去電飯店報名。

▲聆聽馬賽克拼貼的介紹。

▲第一步，先將馬賽克磚進行顏色分類。

▲大功告成，拼了一個瑪利歐。

我體驗的是新港鄉馬賽克拼貼，在老師指導下，先把馬賽克磚以顏色分類，接著再按照示範圖來一一黏上，過程還蠻療癒的，完成後可以帶回家當鍋墊。值得一提是活動場地的飯店1樓，除了提供咖啡居然還有草莓棉花糖、草莓爆米花，還有會變換口味的霜淇淋，造訪時提供的也是草莓口味，邊吃邊玩，讓大人小孩都愉快。

▲棉花糖的甜甜香氣，瀰漫四周。

▲咖啡可自由取用，另外在2F也提供24小時的咖啡機服務。

▲自己擠霜淇淋，頗具趣味。

亮點3：住1晚加1元，玩轉板陶窯園區

這回參加的嘉義智選假日才藝班，從館內參加到館外。年底前入住嘉義智選假日酒店，只要透過IHG官網或電話訂房（獎勵積分兌換房不適用），住一晚＋1元，就送一張「板陶窯趣雙雙成行專案票券」，方案包括「板陶窯交趾剪黏工藝園區」雙人門票、DIY虎爺彩繪2份及飲品，因須自行前往，較適合自駕朋友，可順便來趟新港小旅行。這個園區我是首次造訪，精彩程度超乎預期，值得多了些時間好好走逛拍照！

▲園區不乏注入幽默的創作。

▲彩繪虎爺過程也很療癒。

▲彩繪一個屬於自己的旅行紀念品。

▲相當可愛生動，整個園區很值得慢慢走逛。

▲甚至連屋頂上都有作品。

亮點 4：時間限定的夜間啤酒車

若是啤酒愛好者不要錯過一個隱藏版的加碼付費體驗！周一、三、六的18：00到21：00，啤酒車會在飯店廣場亮燈營業，提供精選兩款啤酒頭釀造的24節氣系列之「立夏」與「秋分」2款生啤酒，前者有荔枝、百香果香氣，後者則是以文旦入酒，可點炸薯條搭配，作為一天行程的放鬆結尾。

▲日落之後才開張的啤酒車。

▲坐在人工草皮上，享受溫度宜人的嘉義夜晚。

亮點 5：健身房不打烊

若有鍛鍊習慣，1樓有間24小時開放的健身房，算是小而美，除了跑步機等有氧器材，前幾個月也新增一組JOHNSON的多功能訓練器，可用來做不同部位的重訓，若只想稍微活動一下，1樓還有手足球檯，蠻適合親子或朋友一起玩。

▲前幾個月新加入了重訓器材，讓健身房設備更形完整。

▲24小時開放，任何時段想運動都能方便使用。

▲手足球，吆喝同行親朋來挑戰一下。

亮點 6：品嚐在地風味的豐盛早餐

入住智選假日酒店都有提供免費早餐，因不用加價購、房客通常不會有太高期望。但嘉義智選假日顯然是來打亂行情！這裡的早餐採自助式，豐盛同時，也講究食材，像以使用的雞蛋來說，他們多花成本、購買非籠飼的平飼動物福利雞蛋，而通常在五星級飯店才會出現的整塊蜂巢，這裡居然也有。此外，為讓遠道而來的旅人嚐到在地風味，現煮麵區提供了「阿里山青心烏龍茶麵」，加一些苦茶油及主廚私房醬，再來點燙青菜，就是一碗味美的阿里山苦茶油乾拌麵。

▲自助餐檯還能自己現煮餐點。

▲從選用的好蛋見飯店對品質的重視。

▲來自東發養蜂場的蜂巢蜜。

▲清粥小菜是一定少不了的。

周末早餐更有彩蛋，除了常見的自助區，周六日會增加「現煮區」，這回提供的是牛肉湯，之前則有干貝粥、小卷米粉等季節性料理，每次來都能嚐到不同驚喜！

▲周末限定的現煮美味。

/ Info. /

嘉義智選假日酒店」（Holiday Inn Express Chiayi）

官網｜臉書

地址：嘉義市西區中興路69號

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