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Breguet寶璣正裝與運動錶掀起黑色風潮　雋永設計展非凡魅力

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▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique 5177與7787腕錶（左），以鉑金錶殼與黑色大明火琺瑯錶盤展現傳統優雅；Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶（右），採18K黑色金質錶盤，飾以「波浪」機刻雕花，結合陀飛輪與天文時間顯示，彰顯現代航海精神與製錶技藝。(圖／寶璣提供，以下同）

時尚中心／台北報導

象徵低調奢華的黑色，是時尚圈經典不敗的代表色，也是雋永耐看錶款的主流色，瑞士名錶寶璣（Breguet）將此色調注入Classique與Marine系列，搭配被譽為「帝皇金屬」鉑金製成的錶殼，創造出品味非凡之作，以優雅與動感風格滿足收藏家的多元需求。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲寶璣鉑金錶殼搭配黑色大明火琺瑯錶盤的Classique 5177腕錶（左）與Classique 7787腕錶。

Classique系列：優雅的黑色演繹

設計靈感源自阿伯拉罕-路易．寶璣（Abraham-Louis Breguet）先生和他的兒子安東尼．寶璣（Antoine Breguet）於 18、19世紀製作懷錶的Classique系列，錶殼外緣飾以錢幣紋，是優雅錶款的代名詞，新作巧妙結合鉑金與大明火琺瑯兩項珍貴材質，打造Classique 5177 腕錶和Classique 7787腕錶，深邃的大明火黑色錶盤猶如深邃夜空，呈現光亮均勻的效果，是高難度琺瑯工藝的傑作。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique 5177腕錶三針錶盡顯靜奢風魅力。

Classique 5177 腕錶和Classique 7787腕錶細膩質感的錶盤，搭配寶璣阿拉伯數字時標和低調的微粒磨砂鍍銀分鐘刻度，以及鏤空「月形」寶璣指針，形成鮮明的對比效果，細細欣賞還會發現延續自18世紀製錶師防偽標誌的傳統做法—寶璣隱蔽式簽名，7787腕錶的簽名設於錶盤中央右側，5177 腕錶的簽名則位於錶盤中央與6時位置之間。

具時、分、秒與日期顯示的Classique 5177腕錶，裝載寶璣自製777 Q型機芯；Classique 7787 腕錶則搭載，591 DRL 型自動機芯，具時、分、秒與動力儲存顯示，以及一枚錘製金質圓盤化作皎潔明月在繁星夜空中沿著 29.5 天的刻度上演月相盈虧，兩款雅致錶款均採透明底蓋設計，彰顯寶璣精湛的製錶工藝。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique 7787腕錶具時、分、秒、月相與動力儲存顯示。

Marine系列：活躍的黑色風潮

寶璣與海洋世界密不可分的運動風格Marine系列錶款，以中央圓盤飾有機刻雕花 波浪圖案、時標及秒針配重零件呈航海旗幟造型、錶冠護橋採用波浪形設計、指針末端飾以船錨圖案等航海元素著稱。最新力作Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶施展黑色魅力，珍貴鉑金錶殼與黑色調的波浪機刻雕花圖案的錶盤相得益彰，讓人聯想到銀色月光下粼粼波光的詩意景致。

Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶外型動感，內在也盡顯不凡，裝載寶璣集合三項高複雜工藝的581DPE型自動上鍊機芯，具備能同時顯示平均太陽時與真太陽時的時間等式、萬年曆和陀飛輪，功能複雜但在錶盤的配置簡潔清晰，各項功能一目了然，盡顯寶璣精益求精的創新精神。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶18K黑色金質錶盤以「波浪」機刻雕花圖案裝飾。

令人驚嘆的是錶背顯露雕刻的鉑金外圍擺陀飾有波浪圖案，581DPE機芯同時呈現手工雕刻描繪出1752年投入使用的法國皇家海軍戰艦「皇家路易號」（Royal Louis），而發條盒上亦飾有羅盤圖案，精緻手工體現真正的奢華真諦，宛如藝術品。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶的錶背，顯露飾有手工雕刻「皇家路易號」軍艦與羅盤圖案。

▲▼Breguet 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶是複雜功能與休閒風格的完美結晶。

在寶璣的世界中，鉑金錶與黑色錶盤的結合展現靜奢魅力，有Classique系列優雅錶款與正裝完美搭配，亦有Marine系列動感之作為休閒穿搭增添亮點，不同風格的黑色錶款符合收藏家的期待，值得細細品味。
 

探索Classique 5177 腕錶和Classique 7787腕錶

探索Marine Tourbillon Équation Marchante 5887腕錶

關鍵字：

寶璣, Breguet

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