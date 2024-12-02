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「南澳頂級葡萄」釀造奔富2024珍藏酒　麥卡倫200周年用「花磚」包裝威士忌

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▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

▲奔富推出2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

葡萄酒品牌奔富Penfolds近期以「180年的釀酒藝術」為主題，推出2024年珍藏系列新年份葡萄酒，涵蓋澳洲、美國與法國三大釀酒地區，共計25款酒品。本次系列中Bin 180 Coonawarra Cabernet Shiraz成為焦點，以其經典赤霞珠與設拉子的結合，充分展現均衡的力量與層次，象徵品牌跨越時空的釀酒傳承。麥卡倫則在歲末推出品牌200周年春宴系列，歡慶新舊交接的豔麗時分。

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

Bin 180由南澳Coonawarra產區的頂級葡萄釀造而成，採用該地標誌性葡萄園的出色2021年份果實，並特別推出全球僅限量的3公升Jeroboam酒瓶版本，搭配藝術家設計的橡木包裝。另一款備受矚目的品牌旗艦酒款是2020年份葛蘭許（Grange），展現南澳Shiraz葡萄園的精髓，具有濃郁風味和卓越的陳年潛力，是每位收藏家的目標之選。

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

Bin 707 Cabernet Shiraz 2022年份則以濃厚飽滿的風格和深層結構，紀念該款酒推出60周年。此系列的另一亮點是美國Bin 149 Cabernet Sauvignon和Bin 704 Cabernet Sauvignon，這些酒款融合加州獨特風土與經典風格，為新世界葡萄酒增添深厚的文化底蘊。

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

法國部分的Penfolds II Cabernet Sauvignon 2022，是與波爾多知名酒莊Dourthe第三次合作的精彩呈現。該酒款將南澳與波爾多的風味融合，展現複雜的層次與細膩質感，成為舊世界與新世界結合的代表作。

奔富以「跨越地域限制」為理念，釀酒師團隊結合不同地區的優質葡萄，打造出一系列風味多元的葡萄酒。本次新年份酒款現已陸續上市，部分酒款供應限量，適合愛酒人士收藏或品嚐。

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

麥卡倫繼推出200周年限定TIME：SPACE Mastery 「時空旅行系列-大師工藝」與Harmony 系列「太陽橡木 Vibrant Oak」威士忌後，在歲末年終之際，再推出200周年限定珍釀「春宴系列 赫雷斯A Night On Earth In Jerez de la Frontera」，其以麥卡倫雪莉橡木桶故鄉–西班牙赫雷斯為靈感，巧妙揉合歐洲橡木雪莉桶與美國橡木雪莉桶風味，賦予甜葡萄乾、香草與肉桂等氣息，溫馨重現西班牙赫雷斯新年團聚時的美好時刻。

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

此外，麥卡倫更攜手赫雷斯插畫藝術家 Maria Melero設計，將代表雪莉酒的葡萄園、象徵大自然預警的玫瑰花與赫雷斯傳統花磚層層堆砌，將Maria對於家鄉的溫馨記憶化為新年禮讚，賦予雋永而深刻的意義。春宴系列赫雷斯酒精濃度為43%，具有沾滿蜂蜜的傳統西班牙糕點Pestiños、甜葡萄乾、肉桂、茴香、木質調與新鮮柑橘的香氣，口感為蛋糕、白葡萄、蜂蜜杏仁、香草、溫暖的香料與新鮮迷迭香。

▲奔富、麥卡倫2024年系列酒款。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

奔富, Penfolds, 葡萄酒, 釀酒藝術, 麥卡倫

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