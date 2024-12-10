短髮也能燙出可愛捲度！自然蓬鬆的Catch Perm帶來飄逸柔和形象

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不只是鮑伯頭，極短髮也能燙出可愛的捲度嗎？這款自然感的Catch Perm推薦給大家。

Catch Perm



呈現輕盈感的短髮靈感來自法式短髮，不過和切齊髮尾的鮑伯頭短髮不同，是帶有層次的短髮造型接著燙捲，也可以用電棒、離子夾完成，整體來說帶有空氣感，給人可愛、柔和的氛圍。

Catch Perm特點



飄逸的空氣感是這款造型的重點，偏大的捲度營造出髮型的空間，也能修飾整個臉部線條，讓整體風格看起來更加柔和，又帶有一點俏皮感，隨性而不凌亂，可說是睡不醒頭的2.0版本，是個好駕馭的短髮造型。

Catch Perm造型技巧



如果想要維持蓬鬆感，簡單吹到全乾即可，如果想要讓造型更持久，尤其是瀏海的部分可以用髮捲，以斜前45度向內捲起後噴灑定型噴霧，記得要選擇質地比較輕盈、呈現效果比較鬆軟的噴霧，才能維持造型鬆軟的特性。

如果想要線條感更加鮮明，可以選用雪酪質地的軟質髮品，在手上勻開髮品後從髮尾下手往髮根抓，最後再用手上剩下的髮品整理瀏海即可，也可以將臉周的髮絲勾到耳後，打造整體紋理同時讓造型更清爽。

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