20款韓星高熱度「男生髮型」推薦　燙後好整理、頭型更精緻

文／美人圈

2024年男生髮型流行什麼？男生其實只要選對髮型，就能帶來「整容級」改變。很多男生想要換髮型，卻不知道有那些款式可以挑選，本篇集結20款2024年爆款男生髮型，不僅能打造出換頭的感覺，燙完後還很方便整理，有幾款更是韓國男星標配，想換髮型的男生們趕緊筆記！

▲宋江。（圖／IG@songkang_b）

2024「20款男生髮型」推薦

1：韓系逗號瀏海

「逗號瀏海」是一種可以同時展現可愛和帥氣兩種魅力的髮型，它可以很好的修飾臉型，蓬鬆的頭頂可以讓後腦杓看起來形狀飽滿，頭型更漂亮。中間稍微露出一點額頭，就會有拉長臉型的視覺效果，還可以解決細軟髮頭髮容易塌的困擾，因此不管是長臉、圓形臉、菱形臉的男生都適合。

▲黃寅燁在《女神降臨》留逗號瀏海。（圖／tvN）

2：韓系心型瀏海

和逗號瀏海有點類似的就是這款「心型劉海」造型，中間向內彎的捲度更加明顯，以上寬下窄的方式做出一個愛心形狀，一樣也充滿少年感。長臉的男生一定要保留兩側的頭髮來增加視覺上的寬度，如果是頭髮有自然捲的男生，就可以搭配壓貼讓頭髮看起來自然服貼。

▲金秀賢。（圖／IG@soohyun_k216）

3：空氣瀏海

「空氣瀏海」不管是應用在男生或女生都具有減齡的效果，男生版的空氣瀏海比女生更好整理，洗完頭只要簡單吹乾即可。瀏海的部分大多以三七分為主，中間只留較薄的一層，看起來就會有少年清新感，又能有一種暖男的氛圍。

▲車銀優。（圖／IG@eunwo.o_c）

4：紋理燙

「紋理燙」可以說是直接讓顏值飆升的一款造型！它側邊的捲度帶有微微的層次，但又不會過於刻意，平時隨手一撥的凌亂感，就帶有一種隨性的魅力。重點是紋理燙整理起來很方便，洗完頭直接吹乾即可，如果早上起床頭髮有點炸，只要用一點水稍微抓一下就能恢復完美弧度，是一款自然又時尚的髮型！

▲紋理燙可以說是直接讓顏值飆升的一款造型。（圖／BEAUTY美人圈）

5：飛感紋理燙

「飛感紋理燙」的捲度比起上面一款紋理燙會更明顯，一樣也是用層次感創造出流暢的弧度，但是因為捲度較大，頭頂的流線感較強烈，讓整體頭型看起來更加立體，也更有造型感一點，適合所有臉型的男生燙。

6：少年感蓬鬆厚瀏海

這款瀏海就是經典的韓劇初戀學長髮型！這款瀏海注意一定要有厚度、不能剪層次，可以搭配些髮根燙增加蓬鬆感，也可以燙出明顯的C或S型捲度，豐厚的瀏海可以很好的增加少年感，給人一種溫柔系男子的感覺，同時包覆感極高、相當顯瘦也減齡！

▲少年感蓬鬆厚瀏海就是經典的韓劇初戀學長髮型。（圖／IG@soohyun_k216）

7：甜茶捲

韓國髮廊流行的甜茶捲、就是來自提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的招牌捲髮！是細碎、富有彈性的小捲，立體豐盈、同時也帶些凌亂不羈的感覺，這款燙髮長度建議不要太短，偏長的捲度可以有種陰鬱氣息，相當法式慵懶。

▲安孝燮燙過甜茶捲。（圖／IG@imhyoseop）

8：微分碎蓋頭

這款微分碎蓋頭近年討論度極高，喜歡層次感短髮的話相當推薦！鬢角、耳側、後腦杓的頭髮剪到稍短的長度且搭配燙貼，頭頂部位則保留長度、剪出層次，透過層次營造出蓬鬆、參差不齊的感覺，相當輕盈，同時有種日系氛圍感。

▲張基龍。（圖／IG@juanxkui）

9：蓬鬆長瀏海

這款蓬鬆長瀏海可以說是韓國男團最愛！蓋過眉毛及眼睛的長度、幾乎落在顴骨部位，且保留厚度，上可以中分或側分、下可以燙出捲度，像是S型捲、C型捲，甚至搭配羊毛捲都可以，瀏海長度雖然偏長，但後面可以維持一般的短髮長度即可，相當隨性又有造型感，不會顯得過於厚重。

▲Stray Kids HAN。（圖／IG@realstraykids）

10：外翹自然捲

外翹自然捲也是款清爽的男生短髮髮型，不用太長的長度，只需要在保留厚度的前提下打層次，再抓出些外翹感即可，不僅層次更鮮明、同時也很清爽，搭配份量感較輕的瀏海，像是碎髮瀏海等也相當適合，會有種輕盈又活力滿滿的感覺。

▲張基龍。（圖／IG@juanxkui）

11：日系濕髮

濕髮造型是很多男星出席活動的御用款，不用到真的很濕，而是利用髮蠟做出光澤及線條感，不管是直髮或是捲髮都可以變化出濕髮造型，重點在於髮根要蓬鬆、瀏海要抓出兩搓，可以增加造型感的同時也不會有邋遢感，反而相當時髦。

▲金珉奎。（圖／IG@min9yu_k）

12：上蓋層次髮

如果喜歡短一點的髮型，那麼這款上蓋層次髮會很適合你！頭頂區的頭髮留些較長的長度，越往下越短、接近3公分左右即可，可以用些軟髮蠟將頭髮撥鬆，創造出豐盈的層次線條，簡單又俐落的髮型相當清爽，不過會比較挑頭型及臉型！

▲池昌旭。（圖／IG@jichangwook）

13：64紋理燙瀏海

如果想要看起來成熟一點，就可以選擇「64紋理燙」。瀏海中間的分線非常乾淨俐落，適合髮量偏多的男生，搭配紋理燙和壓貼，直接變成韓劇男主角！64分線的整理重點在於瀏海要夠「蓬鬆」，頭髮吹到半乾時，先找出自己想要分線的位置，再用手指將髮根處撐高吹澎，最後可以噴定型液或是一點髮臘來定型。

▲金秀賢在《淚之女王》的64紋理燙就有成熟感。（圖／tvN）

14：側梳紋理頭

想要有總裁的霸氣感，不妨可以參考這款「側梳油頭」！可以選擇露出半個或是整個額頭，都有顯瘦的效果，同時還可以遮兩邊的額角，所以M字髮際線的男生就很適合這款造型，整體看起來非常乾淨俐落，也很有個性。

▲安孝燮在《社內相親》留霸氣總裁頭。（圖／SBS）

15：萊利斯羊毛捲

羊毛捲非常適合可愛型的男生燙，而且因為捲度明顯，燙完之後整體非常蓬鬆，所以特別適合細軟髮的男生，燙完有一種日系少年感，看起來慵懶又休閒。不過要注意的是，如果本身的髮量比較多，就不建議燙這個造型，不然可能會讓頭髮變得像一顆蘑菇。

▲BTS V。（圖／BIGHIT MUSIC）

16：羊毛捲

男生們冬季捲髮首推安孝燮這款羊毛捲！比起剛剛的萊利斯羊毛捲來說，這款捲度更小、更細碎一些，記得不要將層次打太高、保留些原本的厚度，可以很好的增加頭髮豐盈感，看上去紋理也比較明顯，很適合本身頭髮比較稀疏、細軟的類型。另外很多男生擔心的會不會很難整理？其實洗完頭後，可以先吹到半乾，接著抹上造型慕斯後用烘罩直接蓋著吹乾即可，整理沒有難度！

▲安孝燮很適合羊毛捲。（圖／IG@imhyoseop）

17：狼尾頭

狼尾頭想要好看，第一點是「頭髮長度要夠長」，第二點是「明顯的層次感」，才能達到日系風格的柔美感。狼尾頭的頭頂以蓬鬆的紋理燙和線條，創造出蓬鬆的感覺，看起來更加自然，而瀏海跟髮尾都必須要有一定的長度才行。不過這種「前短後長」的髮型就不太適合臉短、臉圓的男生。像是泰民這款就是很標準的狼尾頭，另外還增加髮色做變化，想當有造型感。

▲SHINee泰民。（圖／IG@xoalsox）

18：羊毛狼尾頭

另一種狼尾頭可以加上一點羊毛捲，就會變成歐美風街頭感十足的造型。長髮可以留到耳朵，燙完就會有一種慵懶、文藝風的感覺，自然的凌亂感可以很好的修飾臉型，讓五官看起更突出，還可以遮顴骨，氛圍感滿滿。

▲BTS征國。（圖／IG@bts.bighitofficial）

19：蓋爾燙

「蓋爾燙」則是一種適合陽光大男孩的造型，眉上長度的瀏海，搭配側梳油頭和紋理燙，看起來乾淨俐落、略顯霸氣，還會讓五官看起來很立體。如果不想要頭髮那麼長就可以選擇這款造型，夏天留也很清爽。

20：扇形燙

扇形燙其實也稱為「亞仁燙」，名字取自韓星劉亞仁的同款髮型，整體看起來簡單俐落，其實細節滿滿。左右兩側的頭髮是韓式壓貼燙，加上頭頂局部燙，瀏海雖然短但是具有層次感，最後瀏海的部分再用髮蠟抓出一點向上的扇形。這個髮型無論是率性、質感或運動風的穿搭都很適合，看起來時髦又有個性。

▲扇形燙名字取自韓星劉亞仁的同款髮型。（圖／IG@eunwo.o_c）



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