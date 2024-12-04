手繪聖誕樹、雪花緞帶風！秋冬不能錯過的3款夢幻指甲彩繪

記者李薇／台北報導 圖／golddigger_hiromi.t IG、nanacon_nails IG、nailsalon.j_style IG

指甲彩繪已經是很多女性生活不可或缺的時尚配件，尤其是不少指甲狀況不好或是有咬指甲習慣的人，都會透過凝膠來改善手部問題，近期日本就有很多可愛流行的指彩彩繪元素，整理3種秋冬最夯的風格，立刻跟美甲師預約起來。

＃手繪聖誕更應景

年末季節最期待的當然是聖誕節，比起過往走可愛路線的聖誕指甲彩繪，今年抽象風格的設計更人氣，利用具有珠光色澤的凝膠描繪聖誕樹基底，然後可以搭配各種華麗素材，比如珍珠、蝴蝶結、彩鑽等，打造聖誕樹上的掛飾，淡雅的淺色調搭配，不管哪種年齡層都很適合，而且優雅質感兼具。

＃雪花芭蕾舞好夢幻

冬季的浪漫雪花當然也是指甲彩繪不可或缺的元素，以往雪花可能都會搭配針織圖騰或是雪人、麋鹿等風格，但今年更走Y2K的甜美質感，雪花搭配緞帶、蝴蝶結打造的夢幻芭蕾舞風，不以經典藍色為主，改以粉色調、粉橘或是蛋白米等暖色，更顯溫柔大氣。

＃粗毛呢經典不敗

毛呢的布料向來也是秋冬很常出現的彩繪風格，過去較為強調粗花呢的織線交錯、大面積的運用在多個指頭，但今年則以點綴式的設計，讓範圍更小，尤其又以指尖的法式裝點最多，在與單色甲面接觸的邊緣，應用蝴蝶結、珍珠等元素，增添更為精緻的細節，完全不挑膚色。